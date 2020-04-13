【新冠肺炎】沒有潑水節的九龍城　泰國人：唔開心，但要留返條命

今天（13日）至15日是泰國的新年「宋干節」，過往每年在九龍城一帶都有熱鬧的潑水節慶祝活動，不過在新冠肺炎疫情之下，泰國當地取消假期、呼籲民眾不要公開聚會，香港的潑水節亦轉到網上舉行，昔日歡樂喧鬧的氣氛今天再不復見。有居港多年的泰國人指，對於潑水節活動因疫情需取消雖然感到不開心，但明白「留返條命」較緊要。現場所見，不少商戶將佛像放於店門前，加上花瓣淋水供奉，寄望新一年疫情能盡快完結。

有「小泰國」之稱的九龍城，多年來有不少泰國人聚居和開店，而過往每年潑水節都是區內盛事，市民、街坊甚至是在場維持秩序的警員都能打成一片。不過，相比往年，九龍城衙前圍道一帶今年顯得冷清。下午時分，不少店舖未有開業，街上人流亦不多，過往不同年紀、國籍的人用水槍、水桶「激戰」的場面，因疫情關係也沒再出現。

「03年都冇取消」

在南角道電器店工作的泰國人Thongsuk，來港至今20年，他表示近數月見到九龍城區的食肆、街頭全都「好少人」，「平時好多人嚟，如果平時條街係有十個人行，現時就係得兩三個人行。」他又指，見到附近的食店生意很少，入內光顧的只剩下街坊和親友熟人。適逢今天是泰國新年的第一天，Thongsuk指，今天的重要程度好比中國人的「初一」，「03年都冇取消（潑水節），今年係第一次......梗係唔開心啦，泰國過年喎大佬，平時城南道會有好多人玩水，但今年靜晒。」

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佛像放店前淋水供奉

他又指，泰國疫情相比香港更嚴重，認為泰國人口更多，政府「睇唔晒」，泰國的親友亦有反映口罩「愈賣愈貴」，不過Thongsuk指無能為力，「我都唔夠用，點寄畀佢哋呀？」雖然對不能熱鬧地慶祝新年感到不開心，但Thongsuk表示明白政府不讓人群聚集，以免病毒繼續傳播，「係唔開心，但要留返條命呀嘛。」現時他與其他泰國人一樣，會將本來放在高處的佛像放到店門前淋水供奉，也會讓長輩將水淋水他的面上身上，有祝福之意。

改與員工打邊爐慶祝

同樣在城南道經營餐廳、50多歲的阿笑（Smile）指，她自1991年來港，數十年來從未見過泰國和香港需要取消潑水節，形容「沙士都冇今次咁大件事」。她表示，自疫情發生後，店舖的生意大跌一半，現時她亦要求客人進入店舖前先量體溫。阿笑又指，往年新年期間店內全日充滿客人，現時卻只有零星數人幫襯，因此她選擇了在沒有違反限聚令下，與三名員工在店內打邊爐慶祝新年，「自己喺舖頭慶祝、拜神，唔好玩啲多人嘅嘢囉。政府規定係咁，都要聽佢話，唔會唔開心嘅，明白現在情況係咁。」

阿笑表示，過往潑水節期間九龍城一帶「條條街都滿晒人」，「水戰」期間也有人趁機「潑埋啲警察」，不過知道泰國和香港每日確診個案數量雖然似有減少，但疫情一樣嚴重，「希望（疫情）快啲過，喺呢度住都想呢度好，冇晒生意嘅話大家都唔好。」