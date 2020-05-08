新冠肺炎疫情令各行各業大受打擊，不少租戶都期望業主減租共渡時艱，但馬鞍山利安街市的租金卻不減反加，有租戶指業主於今年3月疫巿仍堅持加租15%，訴苦稱，「舊年5月先加咗租，今年又想加15%，問佢可唔可以減，佢（職員）一嘢話減租唔使諗！」多個租戶難抵貴租，心灰意冷下決定離場。 《香港01》記者近日到利安街市視察，發現至少三分一租戶、共11檔已結業，未來或有更多租戶離場。有區議員表示，利安街市因租金貴導致物價高昂，令居民「捱貴餸」的問題存在多年，直指若業主不肯凍租或減租，租戶難以生存，變相浪費場地。

利安街市有多個租戶離場。（蔡正邦攝）

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近日有市民指馬鞍山的利安街市有多間店舖接連結業，場內出現多個空置舖位。《香港01》記者於4月30日到場了解，發現街巿內至少有11個空舖，有檔主透露，受新冠肺炎疫情影響，不少檔口的生意大受影響，惟承辦商在3月派員前來傾談續租事宜時，竟打算「疫市」加租15%，多個租戶有感難以負擔，心灰意冷下選擇不續租離場，「本身呢個場都唔係話好多生意，估唔到唔減租之餘仲要加15%！」。

開設海味店的東主羅先生表示，利安街市承辦商於3年前與租戶傾租約，當時海味店每月租金已達2.8萬元，「因為係生約，交咗2年之後，去到第3年又加15%租，加到3.3萬蚊」。羅先生指去年5月1日才加租，業主今年3月派員前往商討續租事宜，再「疫市」加租15%，無疑令租戶雪上加霜，「疫情影響（生意）好嚴重，問佢可唔可以減租，佢一嘢話減租唔使諗！」。業主的強硬態度，令多個租戶鐵起心決定離場，當中包括羅先生。

租戶紛離場 才以減租游說留下

羅先生透露，在多個租戶離場後，承辦商於4月28日再派員前來商談，態度較之前軟化，「叫我不如租返啦，想減幾多呀？有得傾喎」。但羅先生認為街市已猶如死場，拒絕減租建議，堅決離場，「𠵱家變到死場咁先嚟話減？唔做喇，無人會嚟，經營唔到落去」。他慨嘆，原先打算只要不加租他也會續租，他解釋：「因為唔想啲夥計失業，但加成15%一定做唔住，租金、人工、倉租同雜費加埋每個月成10萬蚊，即係每日平均要做到5,000蚊生意，點做呀？」他指本來上月30日是店舖最後一天，惟仍有貨未清走，故向業主多租數天來處理餘下貨物。

街坊黃先生指，利安街市的物價一向較貴。（蔡正邦攝）

馬鞍山街坊黃先生則表示，利安街市的物價一向較其他街市高，「本身個場唔旺，啲嘢賣得貴，黃立倉出面賣25蚊條，呢度賣35至40蚊一條」。他又形容區內長者多，大多使用2元乘車優惠，到新港城街市或頌安街市購物。

翻查資料，宏安地產去年初以6.53億元中標烏溪沙銀湖‧天峰的零售平台層，執行董事鄧灝康受訪時，表示會將該商場內的稻香酒樓及萬寧合共近2萬平方呎的樓面，以約2,000萬至3,000萬元裝修成新式街市，臨街舖位則會用作美食廣場，預計今年年中開業。烏溪沙即將開業的街市，勢必成為利安街市的競爭對手，黃先生指，「住烏溪沙站上蓋啲居民一定唔會嚟利安買餸啦」。

區議員：業主根本浪費個場

沙田區議員麥潤培認為，利安街坊「捱貴餸」的問題存在多年，街坊通常選擇到物價較便宜的新港城街市消費，「利安街市不嬲都唔係太多人去，因為賣嘅嘢貴同冇選擇，我哋一直要求承辦商凍租以至減租，咁嘅環境佢哋竟然再加租，根本唔會有租戶頂得順，（承辦商）根本係浪費個場，租貴咪物價貴，多人承租就自然多選擇，價格就會平」。即使烏溪沙街市年中開業，麥潤培直言也是主要服務私樓居民，估計物價不會便宜，故利安居民也不會受惠。

翻查資料，2005年房委會將利安商場出售予領展房地產投資信託基金，2017年2月領展外判宏集策劃承包利安街市並進行翻新工程，並加租２至３倍，引致大部分租戶離場；同年11月，領展宣布將商場出售予基滙資本為首的財團，經翻新後的利安街市則於翌年5月重新開放，並易名為利安商場，英文名稱為L. O. Market。

宏安集團有限公司回覆事件表示，近日利安街市有個別商戶選擇離場，當中部份商戶因私人理由，早於續約前已向公司表明不會續租，因此其離場決定與續租的租值無關，純粹商戶的商業決定。同時，有部份商戶如食肆因新冠肺炎疫情影響其營運情況，才決定離場。至於部份離場商戶的舖位，的確有其他商戶有意租下。公司一直致力提升街市的設施及營運模式，包括引入更受客戶歡迎的商戶進駐街市，希望為當區居民帶來更便捷及更好的購物體驗。