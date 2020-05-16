朗屏邨大榕樹被斬冠變「禿頭」　居民質疑為趕雀鳥亂斬損害樹木

樹木問題在香港屢掀關注，近日有市民反映，元朗朗屏邨內有一棵生長良好的大榕樹，原本有不少雀鳥棲息，早前樹冠卻有一大部分被人斬去，變成「禿頭」。街坊擔心此舉會影響雀鳥之餘，亦質疑斬樹冠的原因，以及做法是否合適。有專家指出，將樹木去頂或截頂屬不當的修剪方法，又指過去常見有為了減少鳥類聚集而把樹冠斬掉的做法，不但毫無作用，長遠而言還會影響樹木健康。

位於朗屏邨八角廣場旁邊、有約2層樓高的大榕樹，其樹冠枝葉的位置與通往朗屏商場的行人天橋十分接近。街坊表示，平日樹上有很多雀鳥棲息，亦有很多居民在樹下乘涼，擔心大榕樹在雀鳥繁殖季節無故被斬至禿頭，對生態環境和樹木本身會否造成不良影響，認為如屬不當的做法，屋邨方面應該「還雀鳥一個公道」。

《香港01》記者日前到場視察，未行近樹木已聽到不少雀鳥叫聲，只見該棵樹的樹頂有多條枝柄被齊頭斬去，樹冠的樹葉此顯得稀疏，遠看之下就如凹陷下去。雖然如此，樹與樹之間仍不時見有麻雀飛來飛去，惟樹的枝柄「光禿禿」的指向天空，甚為突兀。

長春社總監蘇國賢看過樹木的照片後，指出相關的做法稱為「去頂」或「截頂」（topping），屬於不當的修剪方法，過往曾有學校因這種不當修剪而違反地契被罰款。他表示，對樹木本身而言，這樣的修剪方法會損害樹木的健康，因樹葉減少變相即是令食物減少，嚴重的話會損壞樹木的結構，而樹木大的「傷口」如造成腐爛，更可能在多年後導致枝條斷裂。

蘇又指，如為了雀鳥造成的糞便、噪音問題而修剪樹木，作用其實不大；而政府雖然亦有指出修樹時不可截頂，但行內仍有不少人「貪快」而以此方法修樹。他表示，約10年前已發現屯門良景邨有樹木慘被去頂，惟時至今日同類事件仍繼續發生，質疑相關的工作人員是否有接受適當的培訓。

元朗區區議員黃偉賢得知事件後，亦即時向管理公司作出跟進。他表示，管理公司經理向他解釋，有關的樹木早前曾作定期修剪，希望防止枝葉伸延至行人天橋內，「懷疑係啲師傅唔想成日修，所以一下就修到咩都冇晒」。黃指出，事件已非第一次於邨內發生，樹木過往曾被修得更加「光禿禿」，更曾有環保團體入邨批評做法「係咪想殺樹」；他形容，邨內樹木經過多年，至今才慢慢恢復原狀，形容只屬幸運情況，「當時啲專家話，只要其中一個『傷口』畀真菌感染，其實棵樹就好難再好得返」。 他又指，今次事件後，管理公司方面承諾下次修樹時會加以留意。