近日新冠肺炎疫情放緩，不少設施陸續開始重新開放。因早前疫情而暫時關閉的六四紀念館將於明天（20日）重開，主題扣連反修例運動。館方將實施人流管制，每次只讓20人同時在館內參觀。

六四紀念館職員表示，雖然疫情放緩，但館內的防疫措施依舊會做足，包括在訪客進入時，會先量體溫，更會要求訪客戴上口罩後方可進入。館內亦會提供酒精搓手液供訪客使用。他表示，由於紀念館是資料中心辦公室為私人地方，故並不會受到限聚令規範。惟為了減少風險，館內亦會實行人流管制，每次只讓20人同時在館內參觀，人數包括館內職員。

六四紀念館以八九六四和去年發生的反修例運動為題。（圖片來源：六四紀念館網站）

與以往的展覽主題不同，去年本港爆發反修例運動後，很多人將反修例運動與六四比較。有見及此，今年六四紀念館把反修例運動內容也納入紀念館中，並以「八九六四與反送中」為新一輪展覽的主題。職員受訪時表示，是次展覽的主軸會放在兩場社會運動的比較，旨在研究它們的相似之處。六四紀念館的網站亦指出，館內將有新的策展，透過不同文物、展品、圖片、展板、紀錄片等，比較兩者的異同、關聯、啟發及意義，讓學生了解歷史，以史為鑑，培養他們追求民主、普世價值的公民意識。

館內義工表示，是次展覽希望能使不同年齡層的人加深對八九六四與反修例運動的認識。他表示，「館內展品可以令年紀較大、經歷過六四的人去了解更多去年發生的反修例運動，年輕人則可以了解八九六四的歷史，兩者互相了解」。