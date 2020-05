【共享工作空間】8,200呎鳥巢集結創意人才　疫市擴展設計圖書館

近年興起共享工作空間概念,有室內設計師利用自身條件,2018年10月在荔枝角成立約8,200多呎以雀鳥為主題的共享工作空間,為不少創意企業提供共享設施及社群環境,亦便利租用者認識更多志同道合的夥伴,造就合作機會,更不時提供空間予不同機構舉辦活動,促進社區交流。有租用半年以上的會員認為該處能提供建立社群的機會,刺激租戶之間的創意。即使疫情期間,他們仍能維持八至九成的出租率,亦正擴建空間,未來的可用的工作空間將增至12,000多呎,包括提供設計書籍的資源共享圖書館。

Finest design nest是一個以雀鳥為主題的共享工作空間,門口便有如蜂巢設計的儲物櫃供會員使用。(呂凝敏攝)

Finest Design Nest位於荔枝角工廈區,8,200多呎的空間,82%均為共享空間,12間房則分別以A至L的鳥類名稱命名,品牌助理市務經理Hazel表示,老闆Eddie是位設計師兼家具店店主,成立具創意的共享辦公室是他的心願,故將自己對雀鳥喜愛的元素融入工作空間內,「接待處的設計是一個鳥巢,天花板的燈亦是雀鳥的剪影,向着同一個方向飛」。品牌高級市務主任Cathy亦指,鳥巢有孕育人才的意思,希望創意企業能在此處找到志同道合的合作夥伴,激發更多有趣想法。Finest亦置有不少來自北歐的戶外傢俬,加上使用接近大自然顏色如大地色、綠色,有別於一般辦公室常用的冰冷色調,希望能打破框框,造就創意的工作環境。

Hazel表示,在新冠肺炎疫情下,不少企業面對租金壓力問題,同時體會到工作地點靈活度的重要性,令共享工作空間的市場價值大增,故可維持八至九成的出租率,「這裏配套齊,只要帶電腦及文件便可開始工作,而且租用這裏的價錢比原本的辦公室便宜三分之一」。

Finest主要吸納一些設計及創意企業租用空間,租戶包括香港設計師協會、傳承學院以及一些建築公司等,亦有時裝設計、網頁設計及公關公司等在此處租用辦公室。此外,這裏的共享公間亦吸引不少機構前來舉辦活動,促進社區交流,過往包括常霖法師、詹瑞文及正生書院校長陳兆焯博士曾到場舉辦講座,亦有讀書會及設計系學生到場進行實地考察等活動。目前Finest正進行擴展,未來將有多4,500呎空間,包括資源共享圖書館及舞台等設施,「屆時會投放更多關於設計的書籍,供學生及有需要人士參考,預料藏書量可達3,000多本」。

在Finest租用辦公室約半年的傳承學院家族教育中心總裁Renee表示,欣賞該處能提供建立社群的機會,不同業務的人均可輕易交流,「here is more than just an office,設計亦重視人與人之間的交流」。另一名來自香港設計師協會的會員Ceci則指,曾在這處認識其他租戶,最後成為合作夥伴。