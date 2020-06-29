清水灣車場爆滿現神秘廣告　代客泊車每部100元？

夏日炎炎，不少市民都會趁假日到海灘消暑，不過香港車位短缺，海灘等郊外地方就更難泊車。近日清水灣二灘的停車場外出現了一張告示，引起網民熱議，只見告示上寫明「日泊車位每部100元」。有網民認為是車主交低車匙、讓村民將車駛至附近村落的代客泊車服務，也有網民猜測是否有人佔用公家車位謀利。日前《香港01》記者前往視察，卻發現原來事實並非如此？

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清水灣二灘一向深受遊人歡迎，即使是平日下午，仍會有大量市民前來游泳，停車場車位亦因此供不應求。記者於平日下午到場採訪時，只見停車場爆滿，有多輛車需要排隊輪候錶位，可見需求十分殷切。對於近日出現了疑似代客泊車告示，多名市民都表示不知詳情，但指不放心將車輛交予陌生人。有居於附近的村民指，擔心被人就此「揸走部車」，寧願「行多步」泊到較遠停車場，甚至將車「揸返屋企再落嚟游」。而告示上另有一張「綠茵田園士多」的卡片，根據卡片上的資料，該士多位於清水灣龍蝦灣路。



西貢區區議員李賢浩指，過往並沒接到相關反映，近日在網上才見到這個情況，表示難以估計是由何人經營，惟他指出，如發現有不合法行為，會找執法部門處理事件。他又指，香港的土地問題嚴重，各處都有車位不足問題，而清水灣二灘只有40個車位，「相對南區一啲泳灘，清水灣嘅車位以一個大型沙灘嚟講真係唔算太多。」李認為，要在鄉郊地帶增加車位，政府部門應將一些空置土地改劃為停車場和錶位，「相對嚟講效益會較大，亦比較實際。」

記者沿龍蝦灣路駕車到綠茵田園士多，甫停車，士多負責人主動詢問是否要到清水灣二灘，並向記者推銷，指可以「放低架車」，以100元「泊全日」。該名士多負責人又透露，車主在士多門前泊車後，他們會接送客人由士多前往沙灘，又指有此做法純粹希望幫助一眾受車場爆滿困擾的遊人。負責人又稱，車位不足除了因遊人眾多，也有一些居於將軍澳的車主為「慳租金」而特意將車駛到清水灣二灘的車位，泊好車後再乘車返回住處。

除了車位不足之外，李賢浩認為，事件亦反映清水灣一帶的公共交通服務並不足夠。他表示，不少人向其反映交通脫班問題，「巴士恆常有20分鐘一班嘅91號，本身已唔足夠服務清水灣道沿線鄉郊，假期唔會加車，情況更差，巴士全日都爆滿......」，而該處小巴同樣因人手不足等問題，班次只能達到運輸署訂下的最低標準。李指，過去曾在區議會上向九巴和運輸署作出提問，惟未見處理，他會繼續跟進事件。