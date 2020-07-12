昨日（11日）及今日（12日）民主派舉行初選，全港5大選區共有200多個票站，其中西九龍站巴士總站旅遊巴停車場的投票點，更成為「打卡」點，因該站是一架私人收藏、已退役的古董「熱狗」巴士。離島區議員王進洋今日在其facebook稱，初選後將會「私有化」這輛「熱狗」。

離島區區議員王進洋透露，該「熱狗」完成初選票站任務後，將會成為其區議員辦事處。 （王進洋fb專頁圖片）

不少人投票後均在「熱狗」前拍照留念。（梁鵬威攝）

民主派一連兩日舉行初選，由於天氣炎熱，不少人在票站外排隊時均自備雨傘及風扇，不過，有一個票站雖然沒有冷氣，但極受市民歡迎，吸引不少人在票站前「打卡」。這是在西九龍站巴士總站的旅遊巴停車場的投票站，該票站特別之處是由一輛俗稱「熱狗」的退役雙層九巴改裝而成，市民投票前要經巴士前門上車，再於巴士上層掃描QR code完成投票，不少人投票後均在「熱狗」前拍照留念。

上任後一直未有辦事處的離島區區議員王進洋今日在其facebook透露，這輛「熱狗」完成初選任務後，將會成為他的區議員辦事處，又指對於這輛「熱狗」獲得市民的厚愛和稱讚，為東涌街坊感到開心。他又指，未來會以這輛「熱狗」舉辦一天遊、巴士迷參觀等活動，更重要的是，會首先為「熱狗」安裝冷氣，才會接見求助的街坊，所以街坊不用擔心找他時被迫「焗桑拿」。