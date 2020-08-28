疫情下各區康文署遊樂設施均被圍封，希望減少人群聚集而增加傳播風險。記者昨日（27日）到灣仔一個遊樂場視察，發現仍有零星市民帶同小孩到遊樂場附近遊玩。儘管遊樂場設施均被封條圍封，附近的滾軸溜冰場出口亦被封住，竟也無阻市民進內活動，期間更有人一度除下口罩玩滾軸溜冰。

昨日下午3時，記者到灣仔摩理臣山遊樂場一帶視察，雖然只有零星市民在附近的椅子閒坐，惟期間竟有不少家長帶同子女從遊樂場的草叢走進入口，以及已上鎖的滾軸溜冰場活動。

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住在附近的允先生表示，疫情前遊樂場的人流也不算太多，他指遊樂場門口一直未有關閉，只有內裏的設施被圍封，故大多數人如常進出，但不會逗留太久。至於滑板場方面，他認為只圍封其中一個出口並沒什麼作用，「因為有其他方法進內，無封公園門口，他們走進公園後，可經草叢走入圍封範圍」。他指大部分入內的都是小朋友，但通常有成人陪同。

記者視察期間，一對婆孫在遊樂場外圍遊玩。歐婆婆表示，她見到孫子近期只能整天待在家中，唯一娛樂只是看電視，「知道他悶，我又不可以叫他看少點，天天在家也難以不斷叫他讀書，所以帶他到公園玩耍」。婆婆得知遊樂場設施已被圍封，故事先亦和孫子說好不能進入及觸摸設施，自行帶了滑板和球，讓孫子在外圍玩耍。婆婆一邊以消毒濕紙巾和孫子消毒，一邊說道：「早前疫情嚴重，每日都逾百宗確診個案，不敢帶他出來活動。現在看到數字回落，這裏人也不多，才敢帶他下來玩一會。」