130年歷史永和號屋頂、構材被拆　區議員斥市建局事前無通知

在2017年被評為一級歷史建築，屹立在中環威靈頓街120 號逾130年樓高三層的「永和號」。其前身為30年代開業的「永和號」雜貨店，曾於日治時期用作鹽糖倉庫。在2007年時，該唐樓被市建局納入重建範圍，2009年結業，一直丟空至今。市建局原只打算保留兩幅外牆，在民間團體爭取下，局方於2017年同意全幢保留。 近日有關注永和號的人士發現，唐樓呈金字瓦頂屋頂，內部構材如木樑、木樓梯、窗框和當中部分地磚都被移除。外牆以一個被混凝土（俗稱石屎）包住的鋼造支架支撐着，令人對永和號的保育情況感到擔心。今日（10日）中西區區議會歷史城區及文物保育工作小組中討論相關事宜，出席的區議員均強調希望以「原汁原味」及完整地留下永和號，又認為市建局在永和號進行任何工程前應在議會中討論，而不是完成後才告知議員及公眾。

質疑人為因素令永和號快速惡化

永和號關注組、香港建築文物保護師徐聖傑在會上向市建局提出查詢。他指出，在2018年8月時，局方曾在網誌中提到，當時永和號的狀態為穩定，但事隔不久，於2019年又進行緊急加固工程，對此感到不解。他提出是否在這段時間內發生過一些人為的因素，導致唐樓快速惡化。他得悉永和號有許多構材被移除，故希望局方能明確說明有什麼構材被拆，以及會如何處理。對於永和號的結構，他則不知道現時作為支撐被混凝土包住的鋼造支架是永久，還是作臨時之用。

徐聖傑質疑永和號快速惡化含人為因素所致。（曾鳳婷攝）

希望以「原汁原味」、完整方式留下永和號

有區議員就事件對相關部門進行查詢，有人不滿古物古蹟辦事處未有派員出席會議。區議員普遍希望能「原汁原味」及完整方式留下永和號。他們亦認為市建局的透明度不足，指局方略過諮詢，僅在會上告知議員及公眾工程進度。

中西區區議員許智峯表示，以往在區議會上已多次追問相關部門，會以什麼方式保留永和號，惟未有得到回應。在得知永和號部分構件不見後，感到非常驚訝，指這個做法未知是否符合保育原則，又或是否如同破壞建築物。他又建議局方應給予時間表，讓公眾了解如何跟進保育工作。

許智峯表示，以往在區議會上已多次追問相關部門，會以什麼方式保留永和號，惟未有得到回應。（曾鳳婷攝）

中西區議會主席鄭麗琼質問局方在永和號空置期間是否不聞不問，認為唐樓的展示館十分珍貴，能讓下一代了解過去，以及是保留給社區的產物。她多次強調希望局方能將永和號「原汁原味」地保留。同時，她亦擔憂已被拆卸的物品如青磚會如何保留。

鄭麗琼認為唐樓的展示館十分珍貴，能讓下一代了解過去，以及是保留給社區的產物，促請局方能將永和號「原汁原味」地保留。（曾鳳婷攝）

區議員張啟昕質疑永和號惡化是否受附近工程例如打樁影響，附近工地工人有否曾使用過永和號作休息或其他用途等。她又指不明白為何加固工程的做法與以往不同，質疑局方有否為永和樓作定期評估，並要求局方公開報告。

張啟昕質疑永和號惡化是否受附近工程影響。（曾鳳婷攝）

永和號附近有多個工程進行中。（郭倩雯攝）

區議員吳兆康認為市政局以往在進行任何工程前，均沒有事前通知，質疑局方是否想將構件拆卸後，加大場地，注入現代化元素作商業用途，方便日後放租。他又指若要犧牲歷史建築物，例如將其改為商店，而非以原本面貌，是十分不值得。加上永和號為一級歷史建築，理應更重視其保育方案，若有任何改動，都應先通知及諮詢區議會。

市建局：會盡量以類同構材修復

市建局回覆查詢時指，2018年時永和號的情況的確不太理想，但當時未有構成即時影響。在天氣和建築物老化的影響下，曾做過臨時維修工程。2018年底，永和號的混凝土頂部曾經剝落，外牆亦有裂痕。由於當時亦有工程在附近開展，故發展商曾於2018年底到場視察，評估後才讓附近工程開始動工，平日局方也會定期巡查。經評估後，在2019年3月至7月為永和號外牆製作支架。局方在考慮不同方案後，最終決定使用鋼架支撐。對於近期為永和號作緊急工程，局方則指，因為永和號一直有老化問題，他們亦會隨時檢視，因應情況作臨時加固工程。加固工程所使用的鋼結構，則作為一個「腰帶」以臨時支撐。至於為什麼有混凝土包着，局方則解釋因為要把支架束住，防止爆出，更因為鋼是鐵的一種，為了防火及符合消防條例，使用50毫米厚的混凝土包住有保護作用。

對於構材被拆，市建局則指現時所有被拆卸的構件均放在倉內，亦會將其分門別類，為它們做好防塵、防蟲及修補工作。評估構件後，會以使用類同材料的原則修復。在所有工作完成後，會把構材重新放置並還原。局方強諮把構件拆卸時，工人十分小心處理，因局方明白在保育唐樓中，保育硬件至為重要。而瓦頂屋頂方面，局方明白這是永和號一個重要元素，但因現時瓦頂已老化，部分更是毀爛及漏水，而在保育上，防水也是他們考量的因素之一。局方同時表示，現時未能答覆確切有多少的構件能沿用在永和號中，但避免影響室內氛圍、會先爭取開放一樓、二樓予公眾，以及把拆後的構件能夠重新使用作為前提，進行永和號保育工作，日後亦會積極與古物古蹟辦事處溝通。

市建局承認在過往工程透明度的敏感度不足，但強調無意隱瞞。局方亦指出過往在區議會大會中並未有足夠時間討論，但承諾日後會增加工程的透明度，以及在工作小組定期匯報進度及詳情。