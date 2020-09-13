同性婚姻伴侶可合併報稅　王賢誌：稅局好低調，好多人唔知

一直致力為同志權益發聲的藝人王賢誌（Vinci），2016年與同性伴侶周思聰在加拿大註冊結婚。日前王賢誌在社交平台分享，指發現香港稅務局已視同性婚姻為有效婚姻，可合併報稅。王賢誌接受訪問時指對事件感到驚喜，故撰寫帖文與大家分享消息，但直言稅局非常「低調」，「冇特別去講，寄嚟嗰本嘢亦冇教（同性婚姻伴侶）點填，好多人都唔知」。但他認為香港政府在《稅務條例》上承認同性婚姻也是一種進步，「希望可以一步一步延伸到其他政府條例上，我相信指日可待，因為世界係不停向前行」。

香港稅務局已視同性婚姻為有效婚姻，可合併報稅。（稅務局網頁截圖）

王賢誌指自己婚後聽過無數朋友說，即使在外地正式註冊，香港政府也不會承認。對於同性伴侶可合併報稅，王賢誌坦言除了對自己與伴侶，更是對很多其他朋友來說，是一個盼望已久的重大消息，他在帖文中寫道，「可是早前稅務局只是很簡單地於其網頁交代了便算，沒有透過傳媒廣泛公開」。他指自己最近才得知這個消息，更特意就此事致電稅局，獲職員回覆指可向局方提供最新資料、更新狀況及要求覆核。不少網民就此事向他留言恭喜，他亦逐一回覆致謝，並呼籲大家為平權努力。

王賢誌（右）婚後曾攜同同性伴侶Kevin出席一點粉紅活動。（資料圖片）

將追回去年與今年多繳款項 「這是一個權利」

王賢誌憶述，上星期由一名在婚姻平權協會工作的朋友中得知，目前同性婚姻伴侶已可合併報稅，「6月收到稅單，9月報完先知，再打返去稅局問，話可以寫信更改資料，同要求覆核，稅局好均真，應該可以追返上年同今年交多嘅稅」。他指多交的金額其實並不多，但這是一個權利，應有更多市民知道，「因為我好surprise，出個post同大家分享，但好多人留言話唔知」。王賢誌指自己雖然一直有留意去年高級入境事務主任梁鎮罡的官司，卻也不知道可合併報稅一事，「覺得稅局好低調，冇特別去講，寄嚟嗰本嘢亦冇教（同性婚姻伴侶）點填，我哋唔會日日去check稅局個網嘛。」

王賢誌認為香港政府在《稅務條例》上承認同性婚姻也是一種進步，「希望可以一步一步延伸到其他政府條例上，我相信指日可待，因為世界係不停向前行」。（資料圖片/梁鵬威攝）

他指目前政府仍然未承認同志婚姻，因他指有很多法律文件上仍被迫填上「單身」狀態，「例如我唔見咗張身分證，去申請返張新，我都係剔單身，因為費事煩，我明知你唔承認，仲填嚟做乜？」但他認為香港政府在《稅務條例》上承認同性婚姻也是一種進步，「希望可以一步一步延伸到其他政府條例上，我相信指日可待，因為世界係不停向前行」。

高級入境事務主任梁鎮罡（右）與其同性伴侶Scott Paul Adams。（資料圖片）

去年6月，高級入境事務主任梁鎮罡在海外與同性伴侶註冊結婚，他不滿公務員事務局拒讓其夫享配有公務員配偶福利，稅局亦拒兩人合併報稅。上訴庭一度裁定梁敗訴，梁再提出終極上訴，終審法院最後裁定梁在兩方面均勝訴。稅務局亦已於去年6月10日更新「稅務易」系統，在海外締結有效同性婚姻的納稅人可透過「稅務易」填報個別人士報稅表，即同性婚姻伴侶可合併報稅。