【職場共融】聾啞人士任職測量師行　上班7年從沒遲到獲僱主大讚

新冠肺炎疫情之下，香港的失業率達到6.1%；對於殘疾人士來說，就業情況則更加困難。但其實只要僱主願意給予他們工作機會，或會發現雖然他們身體上有障礙，但工作能力絕不比一般人遜色。 在測量師行任職辦公室助理的聾啞人士阿聰，平日送件、計糧等少有「甩漏」，相比一般「打工仔」，阿聰7年來從沒有一天遲到或請病假。他的專注和認真程度就連僱主葉浩然也大為讚嘆，「呢啲態度真係冇㗎啦！」

80後阿聰出生時已沒有聽力，小時候他入讀特殊學校接受聾人手語教育，亦學習以唇語、手語等溝通方式融入社會。除了對中、英文科感到特別有興趣，阿聰也十分喜歡社會服務工作。高中畢業後，他再於IVE修讀基礎商業文憑，之後便在勞工處展能中心和社會服務中心介紹下嘗試不同工作，例如文職、執貨和社會服務實習工作等等。2013年，阿聰加入了葉浩然測量師行工作。

送文件前做足準備 同事放心

「當時公司一直要請office assistant（辦公室助理），同事搵到勞工處資料，咁就決定不如試下啦。」測量師行董事葉浩然（John）表示，阿聰是他們首名聘用的聾啞人士，最初也沒想過要如何溝通，只是「見步行步」先安排簡單的工作，「初初梗係擔心啦，我哋唔識路嘅仲可以問人，驚佢聽唔到喺出面會有意外，究竟應唔應付到呢？」不過，原來阿聰每次出發前會事先找好路線、巴士班次等，也會事先了解文件內容和對方公司的收件人，做好十足準備才會出發，漸漸也讓同事放心，現時他每日需送3至5份文件，港九新界各區都有他的足跡。

測量師行董事葉浩然（左）形容，阿聰（右）多年來都是靜靜地融入這個工作環境，慶幸一班同事亦很接受和尊重阿聰。（呂諾君攝）

公司特別設計表格 免因溝通問題引致出錯

平日阿聰與John及其他同事會以紙筆或WhatsApp溝通，為了便利工作，公司亦為阿聰特別設計表格，員工可在表上清晰寫齊各項要求和資料，減少因溝通問題而引致的出錯。「有時都有困難，（阿聰）送件過去人哋寫字樓，有啲人會同返我哋講，讚話你哋請個聾啞人士好認真喎；但都有送到去，對面啲人想對份文件，打返嚟話我哋：『喂你搵個識講嘢嘅送啦。』」 不過John指，阿聰多年來的工作表現，相比其他同事或是一般人都有優勝之處，「𠵱家阿聰幫手計糧同埋睇同事出勤紀錄，佢係做得非常細心，專注力好高 。」John又表示，7年來阿聰永遠是最早上班的一人，從沒有一天遲到或突然請病假，平日放假亦很有交帶，「送咁多份文件可以話冇甩過，就算甩都唔關佢事！」

獲得老闆大讚，阿聰以文字接受訪問時亦表示，十分喜歡及好好珍惜現時工作，又指很感謝老闆的鼓勵、關懷以及經理的悉心教導：「我記得我爸爸前一年突然病危，需要入院，我即時放下工作，要回去照顧他，我收到老闆問候，表達心意......令我感動。我最欣賞老闆對殘疾人土十分重視，能夠理解聾人的需要，改善工作性質及環境情況，也能積極嘗試給我一個機會可以完成工作。」

呼籲其他僱主給予殘疾人士工作機會

平日公司每有大大小小的活動，阿聰都會參與，即使有時同事們會忙着聊天忽略了他，但他的臉上總是掛着溫暖的微笑，在飯後又會用WhatsApp關心大家是否都已吃飽了。John形容，阿聰多年來都是靜靜地融入這個工作環境，慶幸一班同事亦很接受和尊重阿聰，而現時公司亦聘請了另一名聾啞人士作兼職。John表示，絕對會呼籲其他僱主給予殘疾人士一個工作機會，亦希望政府能有更長遠的資助，以進一步釋除僱主的擔憂和疑慮。