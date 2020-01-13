【罕見病】8歲童餘一成視力　16歲將全盲　父：她的天空不應受限

每朝太陽升起，納彤還在熟睡的時候，Joanne會為女兒的房間關上窗簾，不讓一點陽光漏進屋內。這個一家四口的家，所有窗戶都拉下了布簾，燈沒有亮，早上經常一片黯淡無光。這天下午，一家人一如以往把窗簾拉下，在微光的環境下，一切如常。 納彤今年8歲，兩年前確診患上罕見病Alston Syndrone，全港不出十名病人。患者雙眼畏光，但Jack與Joanne為女兒架起一把高高的陽傘，擋下猛烈的陽光。縱然屋內有時會昏天暗地，但也一片澄明。 攝影：黃寶瑩

剛過去的聖誕節，Jack一家四口剛到過潮州旅遊。在這之前，他們四人牽着手走遍日本、韓國及澳洲，讓女兒納彤用手記着雪的冰冷觸感、綿羊的毛茸茸，還有置身在熱氣球中暖烘烘的感覺。問納彤，最喜歡去哪裡旅行？她眨一眨圓滾滾的眼睛，說：「最鐘意去日本，因為可以玩雪！」Jack總想在有限的時間裏，多讓納彤記住珍貴的畫面。

每朝起床，Joanne會為納彤（左）的房間關上窗簾。有時Joanne睡過頭，「她（納彤）便自己跑去拉窗簾了。」

出世來到黯淡無光的世界

Jack和Joanne九年前誕下大女兒納萱，一年後，二女兒納彤緊接着報到。在納彤六個月大的時候，卻發現她與大女兒有點不同。手抱大的納彤雙眼不斷抖動，Jack形容她眼球如像滾動的皮球一般，又經常眯起雙眼。夫妻兩人跑遍各大眼科診所，都尋因不果，又被醫生屢屢勸退，「他說找不到原因，叫我不要再來。」

這樣的情況持續了六年。直至兩年前一日，Jack靈機一動，把女兒的基因送到德國檢驗，對方發來的報告上，寫着女兒患上一種罕見病：Alstrom syndrome。

納彤六個月大的時候，雙眼經常不斷抖動，Jack形容她眼球如像滾動的皮球一般，又經常眯起雙眼。

六年來的謎底終於揭曉，不過尋獲病因，卻仍無從根治。納彤兩眼畏光，遠視高達850度、加上250度的散光，還有色盲。年紀小小的她，目前僅餘約一成視力，視力範圍只剩下一隻手臂的距離。家中隨時為她準備好三副眼鏡，有遮光用、有遠視用的，「不遮光的話，就好像拍照過度曝光一樣，拍出來一片白色。」Jack說。

Alström syndrome是一種遺傳性的罕見病，因患者的基因突變，使得身體多重器官產生異常，大部分人的病發時間始於嬰兒或兒童早期。目前已知全世界約有超過900名病例。病人的視力和聽力會逐漸喪失、甚至會出現肥胖及糖尿病等。 嚴重的話甚至會導致肝臟，腎臟，膀胱和肺部功能受影響。 資料來源：美國國家醫學圖書館（United States National Library of Medicine）、罕見遺傳疾病中文資料庫

納彤現時在心光盲人學校上學，每天放學回家都需用打字機做功課。母親Joanne也要在旁陪伴，每每「搏鬥」至夜深，縱然納彤成績無法追上，但父母也不介意，「成績不是我們最看重的事。」

有時Joanne好奇在女兒的世界，到底是什麼顏色？一家四口的安樂窩面向夕陽所在的西邊，一次Joanne拍下窗外一抹金黃的落日西照景色，遞給納彤問，看到什麼了？「她說，只看到模糊一片，或是一片白色。」Joanne又特地把金黃色調成黑白色，再問納彤，「她說，兩張相沒有分別。」

16歲或失去全部視力

德國的報告送來後，瑪麗醫院的醫生撰寫了一份研究報告，同時告知Jack及Joanne，病人通常會在16歲就會失去全部視力。兩人獲知消息後沒有天崩地裂之感，傷心也早已隨六年時間風化，心裏想的只有下一步該如何做，因為女兒的未來，比什麼都更重要，「你一早知道她眼睛有事，只有不斷找，有什麼適合的治療可以幫到她。」

納彤每星期到上柔道及游泳課，「希望她鍛鍊好身體。」Joanne說。

視力每日在退減，納彤16歲到底會如何沒人知曉。Jack及Joanne只希望，即使納彤在一個沒有夫妻兩人陪伴的未來，也能自理、好好生活。除了視力有缺憾，容易肥胖、聽力損失也伴隨病症接踵而來。病沒有能治療的藥，Jack馬不停蹄為女兒找資料，在這前對視障人士一概不知的兩人，通通都練成了一副鋼鐵之軀。Jack在網上找同路人，加入內地微信群組，與一眾素未謀面、來自五湖四海的網友進行視像通話，討論類似的病情；又為女兒安排柔道、游泳，堅持女兒要學點字、白手杖，盡力為女兒打點好一切。

「她的天空可以好闊」

夫妻分工合作，一個對外，一個對內。Joanne負責處理內務，當個全職家庭主婦，幾乎每天為女兒複習學業至夜深，有時帶着納彤定期覆診，還有各種治療及課外活動。密密麻麻的行程，少一分毅力都隨時倒下，可是眼前的Jack及Joanne沒有一絲畏懼，也自言樂天。

兩人沒有信仰，如此積極不得不叫人好奇，到底正能量從何而來？Jack的答案來得直接：「我也不是完美，我也有缺點，而她只不過有少少殘缺，我們不應放大她的缺點。如果不將自己的框框套在她身上，她的天空可以好闊。」

有八成家長，無法接受自己個女有問題，他完全不向外人提及， 以為這樣就相安無事，這樣小朋友以後如何抬頭呢？家長自己無法接受，他怎樣面對別人？ Jack

Jack與Joanne為小女兒取名納彤（右）、大女兒取名為納萱－－均取自「接納」的納。叫女兒能夠接納自己的不完美，是父母對她的最大心願。

非典型父母：不一定要取滿分

也正如Jack與Joanne兩人為女兒取的名字一樣，納彤－－取自「接納」的納。叫女兒能夠接納自己的不完美，是父母對她的最大心願，「我之前在想，當自己要養育小朋友時，我應該怎樣告訴她，你長大後要當一個怎樣的人？當她長大後，我不在她身邊，她又應該如何呢？」恰巧兩名女兒在出世前，電視上經常出現學童自殺消息，「好多家長都要小孩取得100分成績，但不是永遠都不能錯，不是永遠都要取滿分。」這對父母只寄望女兒一件事：「無論優點同缺點都要接納自己。」

Jack認識不少內地家長的子女有類似狀況，「有八成家長，無法接受自己個女有問題，他完全不向外人提及， 以為這樣就相安無事，這樣小朋友以後如何抬頭呢？家長自己無法接受，他怎樣面對別人？」

Jack說：「我也不是完美，我也有缺點，而她（納彤）只不過有少少殘缺，我們不應放大她的缺點。如果不將自己的框框套在她身上，她的天空可以好闊。」

花卉展被罵用手摸花 母親嘆出於不理解

不過，樂天知命的父母也有碰釘的時候。「有次我陪納彤去花卉展，有在旁拍照的人就罵她，『花係用黎睇， 唔係掂！』」Joanne終於忍不住火氣，衝口便罵，「『你有眼就緊係睇到啦，佢仲細唔知，冇眼睇咪輕輕摸下囉！』」好傷心，他正中了我的要害。」現在再次回想，Joanne看得透了，「其實也不用罵，只不過香港好多人不理解視障人士。」

最近Jack加入了女兒就讀心光盲人學校的家教會，當上家長校董，又加入罕見病聯盟。夫妻兩人盡沒想過，今天會走上為視障人士爭取權益之路。女兒的誕生，對夫妻兩人來說是一份恩賜，Jack說：「看看能否做多點，我們想多點人知道，這些小朋友會碰到甚麼問題，當大眾知道、理解後，其實不是他們想的那回事。」

根據政府統計處2014年資料，全港約有1,300名15歲以下的視障人士。