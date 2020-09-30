【治療系咖啡】首間咖啡輔導中心成立　按客人心情調配減抑鬱情緒

咖啡可以提神，還可以治療抑鬱？本港首間以咖啡店形式營運的輔導中心下周日(4日)即將開幕，有需要人士可以一邊喝着咖啡「chill」，一邊接受輔導。負責營運的災後心理輔導協會義務總幹事杜永政指，成立Heal Cafe的初衷源於數名曾於機構接受輔導的學生不喜歡輔導室刻板的設計，「佢哋問輔導中心可唔可以唔好咁formal？我哋鍾意去Cafe或者Party room呢啲比較Chill嘅地方，先有mood講心事」。

資深咖啡師Mavis是Heal Cafe唯一一名全職員工。（羅君豪攝）

今年8月初，香港大學精神學系公布的研究報告發現，因社會事件及疫情，超過七成港人已出現不同程度焦慮或抑鬱症病徵，當中八成已年輕人為主，而且有四至五成人更出現較嚴重的創傷後壓力症病徵，情況不容忽視，「有啲求助個案出現幻聽，不停聽到警車聲、示威聲以及咳嗽聲，令佢哋瞓唔到覺」。雖然災後心理輔導協會一直專注處理國際大型災害造成的情緒創傷，但協會於2018年首次接受中學校長邀請，為39名曾自殺的學生提供一對一創傷心理治療服務，令協會義務總幹事杜永政希望投放更多資源於本港青少年的情緒輔導工作。

他憶述當時有數名接受輔導的學生向他表示，不喜歡輔導中心的刻板感覺，「佢哋問輔導中心可唔可以唔好咁formal？我哋鍾意去Cafe或者Party room呢啲比較chill嘅地方，先有mood講心事」。杜永政靈機一觸，萌生成立Heal Cafe的念頭，希望為接受輔導的人士，提供一個更舒適的環境。

只招待會員 會費扣除成本撥歸心理治療服務用途

於是，杜永政向不同慈善基金申請資助，雖然過程非一帆風順，但最終透過各界贊助及支持下，成功在九龍灣一工廈內成立Heal Cafe輔導中心。Heal Cafe分為兩層，一樓裝潢與一般咖啡店相似，是一個只供會員使用的靜心空間，會員進入後需安靜；二樓則有日式榻榻米空間及玻璃房，適合聊天、傾談或個人靜修，二樓每個房間需預先訂座，每小時收費75元。由於Heal Cafe是以社企形式營運，資金有限，現時開放時間只限於周一至周五早上8時至下午5時，星期六日休息。市民只要繳交會費成為會員，咖啡店將在扣除成本後，全數直接撥歸用以提供心理治療服務，當中包括資助香港盲人管弦樂團各視障人士、香港各大型意外受心理困擾人士，以及亞太地區各大型災難地區災民。客人在享用咖啡同時，亦可為支持心理輔導工作出一分力。

根據客人口味心情調校配方

客人除了可選擇一般的Cappuccino、Latte、Americano外，更可選擇有管理情緒功效的Heal Cafe Special（HCS）。HCS是咖啡調配師了解客人當時的心情後，從而為他調出一杯獨一無二的咖啡，每杯價值78元。杜永政指，HCS是根據美國多學科數字出版機構（MDPI）在去年出版的Coffee & Emotion研究報告，以及美國Specialty Coffee Association而調製出來的獨特配方，調出最貼近客人口味的咖啡。杜透露，有三大因素會影響HCS咖啡配方，「首先會問下客人鍾意嘅烘焙度，然後會詢問佢目前嘅心情，同埋期待飲完之後有咩感覺」。杜永政曾經為十多名情緒受困擾的人士調配咖啡，效果正面，「佢哋飲完之後話想搵返朋友」。

配合建議飲用方式 可改善抑鬱症

MDPI報告亦指，如配合建議的飲用方式，更可改善抑鬱症及腦退化症。杜永政引述報告內容指，咖啡絕對能有效治療心理疾病，「每日最佳飲用咖啡嘅時間係late morning，即11點至12點左右，能有助頭腦保持清醒；此外，每杯咖啡嘅咖啡因不應超過75毫克，否則會對血管及心臟健康有反效果，報告亦指出，如攝取太多咖啡因，會有『情緒殺手（Emotional killer）嘅效果，右腦嘅情感記憶受傷害，令人失去正常嘅情緒變化；報告更建議，人每日應每隔4個鐘飲1杯咖啡，全日共飲3杯，能有效消除抑鬱症狀」。他更透露，MDPI表示Heal Cafe是全球首間機構將研究結果變成實體店營運的輔導中心。

除了提供「咖啡心理輔導」外，Heal Cafe亦設有店長見習培訓計劃。計劃專為25歲以下的年輕人而設，以實習為本的原則，除了提供專業沖調咖啡技巧外，亦會包括教授營運咖啡店的心得，課程費用1,600元，出席率達95%的更可獲得1,000元獎學金，修畢後亦可獲取證書。杜永政邀請對咖啡室輔導中心有興趣的慈善基金或企業捐款，期望在未來能將Heal Cafe擴充至遍布港九新界，方便居住在不同地方的人士前來。