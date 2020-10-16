機構推技能義工配對平台　盼助NGO找到合適義工

一般人對於義工的印象還是停留於賣旗、清潔行動和探訪獨居老人等。但有沒有想過除了這些類型外， 一些非政府組織（NGO）需要更多的是一些專業人士協助工作。而這些技能性的義工，比傳統的更為短缺。有機構看準這個需求，為一眾有心的專業人士提供配對平台，協助義工找到適合的NGO同時，亦讓NGO有方向找到合適技能的義工。

Time Auction創辦人梁嘉寶（Fion）熱愛做義工工作，6年前創立Time Auction，致力推廣義工普及化。Time Auction是一個配對平台，提供誘因鼓勵青年人參與社區服務。「他們只要做夠10小時義工時數，便能換取和一些公司領袖級、名人見面機會，例如一個聚餐機會」。現時活動所帶來的義工時數高達74,000小時，全球有逾650間慈善機構受惠。

Time Auction創辦人梁嘉寶（Fion）致力推廣義工普及化，並以名人見面機會作誘因鼓勵青年人參與社區服務。（曾鳳婷攝）

以義工工作時數換取知名人士飯聚的機會，有助擴闊社交圈子。（受訪者提供圖片）

過去6年，Fion和不同慈善機構合作時，發現他們經常需要一些有特定技能的義工，例如設計師、影片剪接師、撰稿及市場推廣等，但市場上難以找到合適人選。在聚會中，Fion接觸到不少有心、上進和有技能的年輕人。「他們並不是不想幫，而是苦無平台。如果他們要找NGO做義工，以往要一間一間去找，亦未必找到適合他們的技能範疇」。有見及此，Fion今年便開始設立一個技能義工配對平台，助慈善團體及非牟利機構尋找不同技能的義工。義工可於平台登記，並根據自己的技能及興趣，尋找合適的義工計劃。

Time Auction技能義工配對平台運作模式和市面上的招聘網站類近，機構在網站中提出職位，有興趣的人便能點進申請。（Time Auction技能義工配對平台截圖）

義工龍曉靈（Jen）便是其中一個受惠於平台的人。她現職為顧問，早前因一些線下聚會認識Fion，從而認識該平台。她以往有做義工的經驗，但認為要自行找NGO配對較花時間，溝通成本亦較高。「首先要找到已經很難，然後還要和不同的NGO討論及配合。自由度低又不方便」。而平台的點對點，即義工和NGO能彼此在平台中找到對方，減省不少時間。她又認為平台能讓她更接觸到不同的範疇，對社會有新的理解。「以前好有限制，因為義工做到的事比較單一，但現在可以觸及、嘗試到更多」。

義工龍曉靈（Jen）認為平台能讓她更接觸到不同的範疇，對社會有新的理解。（曾鳳婷攝）

現時，平台有92個NGO使用，當中發布了80個不同的項目。在志願者方面則有324名申請人，經平台配對後，當中九成的項目已由志願者完成。Fion希望未來有更多義工和NGO加入平台，盼能達致兩者互助的局面。「以前義工給人的印象為無償，現在則能提供一些自我增值的機會。例如NGO提供一些項目是志願者從未有機會嘗試的，志願者既能從中得到經驗，NGO又能有人協助完成工作」。Fion指出，技能義工配對平台由太古集團贊助，故日後義工參與計劃後，更可獲太古集團認可經驗，並可以其義工時數換取太古集團安排的各種體驗，以作獎勵。

了解更多：https://youtu.be/h6W1ApRLBoY