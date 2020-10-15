中銀竹園邨分行停現金櫃檯服務　2000居民聯署促撤回決定

今年7月，中國銀行竹園邨分行貼岀通告指，將進行內部裝修，9月26日起暫停服務，至11月才恢復營業。惟涉事中銀分行於9月再貼通告指，「為配合裝修工程，中國銀行竹園邨分行將於11月23日（星期一）起停止現金櫃檯服務」，附近居民才得悉相關安排。由於竹園區長者居民較多，中銀此舉對他們造成極大不便，3名黃大仙竹園選區區議員今（15日）早帶同逾2,000居民聯署，到中銀總行抗議，要求中銀撤回決定，履行社會責任。

3名黃大仙竹園選區區議員今早帶同逾2,000居民聯署，到中銀總行抗議，要求中銀撤回方法，履行社會責任，中銀代表（左二）接過請願信。（鄧詠中攝）

竹園北區議員鄭梓健指，越來越多人關注社區友善政策，中銀卻反其道而行。竹園區長者數量相對較高，很多居民不懂得使用櫃員機；他們得悉中銀將取消現金服務櫃檯服務，均感到擔憂。鄭希望中國銀行可重新考慮這個決定，「竹園區本身得返一間銀行，𠵱家將銀行僅有服務都取消，對老人家造成非常之大不便」。鄭續指，不少長者如需提款，多年來習慣到櫃位排隊；如中銀取消櫃檯服務，只能到其他分行辦理，「落黃大仙，路程唔係好遠，但係一條（令人）好辛苦、好長嘅斜坡，途中要經過多條電梯，或進入商場。對於好多老人家嚟講，係一件非常困難嘅事」。鄭又稱，不少老人家或有認知障礙，或不記得回家路線，相信會衍生更多問題；「希望中國銀行照顧返竹園老人家」。

竹園北區議員鄭梓健指，越來越多人關注社區友善政策，中銀卻反其道而行。竹園區長者數量相對較高，很多人不懂使用櫃員機；他們得悉中銀將取消現金服務櫃檯服務，均感到擔憂。（鄧詠中攝）

鵬程選區區議員尤漢邦指，竹園區中銀並非取消所有服務，將維持投資及保險箱服務，「即係賺錢服務」。尤認為，中銀不應單純從商業角度岀發，政策應受監管。

尤續指，對於弱勢社群來說，此舉極為不公，「對後生仔，可能好簡單，但對老人家同行動不便嘅人嚟講，佢哋做唔到」。尤稱，中銀或使用高科技電子儀器，老人家卻只能依賴「紅簿仔」進行交易。希望中銀撤回此決定，「（中銀）揀得喺黃大仙做生意，佢都知道尤其竹園邨長者比例非常高，呢啲都係佢啲客戶」，希望人人均能公平使用金融服務，享受金融自由。

竹園南區議員許錦成指，將與不同社區團體及受影響人士提岀反對；他們已在黃大仙區議會轄下財政常務及經濟事務委員會通過動議，要求中銀與受影響人士溝通，並會在區議會繼續跟進事件。許指，早於中銀分行貼岀通告，表示將進行裝修時，已去信中銀提岀訴求，惟中銀並無回覆。

有商戶更指，曾有長者因無現金，亦不懂到其他分行提款，「希望食肆賖啲食物畀佢」。許又指，有長者習慣每月提款一筆錢作使費，惟中銀新政策令長者擔憂日後難以維生。許形容，中銀「只為賺錢，不理社區需要」。