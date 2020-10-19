新冠肺炎｜華逸酒店成等候檢測中心　居民憂共乘小巴造成交叉感染

新冠肺炎疫情持續，衛生署日前公布，由今日（19日）開始租用鄰近私人屋苑藍澄灣的華逸酒店作為等候檢測結果中心。由屋苑前往酒店路程相當近，若以最近的屋苑座數計算，兩分鐘內便會到達酒店。昨日（18日）有居民在家中窗戶貼出大字報，表達對政府做法的不滿。亦有居民擔心與等候檢測者共乘小巴，存在交叉感染風險。

今日（19日）為華逸酒店作為等候檢測結果中心的第一天，記者早上到場觀察，華逸酒店外人流亦並未明顯增多，亦無專車在酒店外停泊，只有零星住戶和屋苑保安路過。惟華逸酒店外圍現時被貼上一層白膜，而樓上房間亦未有開燈，從外不能看到酒店內的情況。

至於藍澄灣居民則對鄰近酒店作為等候檢測結果中心持不同意見。居民曾先生認為問題不太，覺得只要做好自身防疫措施便可以。他明白在疫情肆虐下，此等做法是為了其他人着想，惟他同時理解被徵用的酒店過於接近民居，其他居民有反對的自由。

育有子女的許小姐則為此感到擔心，她明白華逸酒店在地理位置上不錯，既鄰近機場，酒店價格又相對便宜，但認為會對藍澄灣住戶會造成影響，她指現時藍澄灣主要依賴兩輛小巴出入，而住戶有機會與進出酒店的人乘坐同一輛小巴，存在交叉感染的風險，她表示目前只能做好自身的防疫措施。

藍澄灣居民出人依賴小巴，有住戶認為無可避免會和酒店相關人士共乘，容易造成交叉感染。（曾鳳婷攝）

居民張先生反對華逸酒店作為等候檢測結果中心，但他慨嘆「其實無得反對，都是政府強行來」。他擔心酒店與民居太近，容易造成交叉感染，有機會影響整個屋苑居民的健康。另外，他亦提到交通方面，由於住戶進出藍澄灣主要依賴小巴，居民和酒店的人共乘機會大，他無奈指，「唯有做好防疫，不要到處亂摸，多清潔雙手」。