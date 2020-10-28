尖沙咀香檳大廈B座遭強拍，大廈內不少老店日子正在倒數，其中主打芝士撈麵的新記冰室今日（28日）最後一日營業，有食客聞訊到場懷緬一番。新記冰室負責人張先生表示，由於大廈內有不少流浪貓棲息，他們亦一直協助餵飼，故趕在結業前逐一安頓牠們，但由於有一隻長期在地牢生活，他慨嘆「嗰隻捉佢唔到」。

位於香檳大廈的新記冰室今日結業，有食客聞訊前往懷緬一番。（余睿菁攝）

新記冰室開業於1998年，以芝士撈麵聞名，早年舖位位於加連威老道，其後搬往香檳大廈，多年來儲下不少「芝士麵迷」。冰室負責人張先生指，店舖原是兩個舖位，租下後將其「打通」，其中一名業主近月加租，冰室入不敷支下難以繼續營運，「做咗廿幾年梗係唔捨得，但一路咁蝕都冇得你揀」。

難忘發哥買完相機到新記「打躉」

香檳大廈雖然目前人煙稀少，但多年來有不少流浪貓棲息，與大廈內的店主早已混熟，冰室結業在即，張先生也一一安頓牠們，「雖然唔係我哋養，但平時會餵啲飼料畀佢哋食，早排有隻叫小白嘅花貓死咗，我哋亦有幫手處理佢嘅身後事」，他指大廈內還有兩隻貓，黃色小貓已由義工接走，但有一隻長期在地牢穿梭，「嗰隻捉佢唔到」，言談間也流露他擔憂小貓將來的神色。香檳大廈除了是花貓聚腳地，從前亦留下不少星蹤。張先生憶述，影帝周潤發從前是香檳大廈的常客，「發哥」熱愛攝影，經常流連大廈內的相機店，「佢三日唔埋兩日就嚟，買完相機就過嚟呢度坐，一路食一路玩部相機」。

張先生表示，結業消息宣布後，不少食客到來懷緬一番，「有個40幾歲嘅女人嚟，話自己細細個阿媽就拖住佢嚟食芝士麵，依家佢已經做咗人媽媽」。記者今晚在場觀察，晚飯時間約有20名食客在店外排隊。大學生陳小姐表示，自己從中學時代已光顧新記，最喜歡吃豬頸肉芝士麵；另一名食客Chris則指，自己從舊舖便開始光顧，「以前會專登食芝士麵，慢慢食埋其他都覺得好好味」。

香檳大廈新記結業後，食客只能在荃灣分店才嚐到其芝士撈麵。張先生透露，目前店內較年輕的店員，部分持有股份，他們希望在尖沙咀店結業後，在旺角另覓舖位繼續營業，「但我就想退休了」。由於新記租下時，張先生將兩舖位打通，今晚12時關門後，他需將舖位還原，分別將舖位交還予兩名業主。