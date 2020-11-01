衞生防護中心今日（1日）公布，其中一宗42歲女子患者屬本地感染源頭未明個案，她報稱被捕前居於旺角塘尾道206號東方泛達酒店。《香港01》翻查資料，發現警方曾聯同入境處職員於10月28日在上址進行掃黃行動，對比今日確診患者的個人資料，與當日其中一名被捕者脗合，故患者懷疑是性工作者。有關注性工作者的團體表示，疫下任何社交活動均存在傳播病毒風險，「所以保持防疫意識唔只係性工作者嘅責任，亦係客人嘅責任」。

警方及入境處上周三進行掃黃行動，拘捕6名女子。（警方圖片）

衞生防護中心公布，本港今日新增7宗新冠肺炎確診個案，其中一宗屬本地感染源頭未明個案，是一名中國籍、正待遣返的42歲女子，她報稱被捕前居於旺角塘尾道206號東方泛達酒店。而警方亦在10月28日一次行動中，發現該名患者沒有合法居留權，將其帶返旺角警署，兩日後，患者轉到青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。

賣淫集團在telegram招客，有關於在東方泛達酒店工作的疑似性工作者廣告。（網上圖片）

關注性工作者權益組織「青鳥」行政總監嚴潔心指，機構接觸的一般為本地性工作者，她指疫情持續多時，一直有教育性工作者工作時需保持個人衞生，例如全程戴口罩及消毒雙手，她認為疫下任何社交活動均存在傳播病毒風險，「所以保持防疫意識唔只係性工作者嘅責任，亦係客人嘅責任」。被問及近月疫情放緩，會否有更多性工作者選擇開工，她表示確診數字一直有起跌，不只是性工作者，其他行業如旅遊業亦有計劃開團，「不過性工作者始終係高風險職業，會提醒她們如果做足防疫措施，仍自覺有風險或感到不適，便應進行有關的病毒檢測。」

促負責掃黃行動人員全體接受檢測

《香港01》翻查資料，發現10月28日當日下午，旺角警區特別職務隊聯同入境事務處特遣隊人員，曾進行代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動，警方派員喬裝顧客，搜查區內多個地點，其後在塘尾道206號及花園街97號以涉嫌非法入境拘捕6名年齡介乎24歲至42歲的內地女子。根據上述資料，其中一名被捕人士與今日確診者資料脗合，警方及入境處已接獲衞生防護中心通報，正了解是否有警員或入境處職員與患者曾有密切接觸。對於懷疑有警員或入境處職員與患者曾有密切接觸，嚴潔心認為安全起見，負責該行動的人員均應接受檢測。她亦認為即使患者居於旺角區，也不代表該區的爆發風險較高，「客人有腳，可以周圍走，要擔心嘅話唔只出入旺角區嘅人要驚。」

4名警員被列為密切接觸者需隔離檢疫

警方表示高度關注事件，並指該名女患者在10月28日至30日期間被羈留於旺角警署，有23名警務人員曾與其接觸，其中4人被列為密切接觸者需要接受隔離檢疫。警方已經安排人員清潔及消毒旺角警署；及已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，配合一切檢疫安排。