油麻地偷貓｜「鍵盤偵探」鎖定大埔老婦　街坊喊冤急澄清

一名紅衣老婦上周二（17日）拐走果欄店貓「亞寶」，兩個月大的貓咪事隔個多星期仍下落不明。網民根據貓主公布的閉路電視截圖，鎖定一名居於大埔富亨的老婦人，咬定她就是「偷貓賊」。一向熱愛小動物的街坊在朋友口中得知自己受冤後，主動聯絡區議員求助，希望可代為澄清。富亨區議員何偉霖表示，已證明街坊並非兇徒，呼籲網民「唔好一窩蜂亂咁嚟搞埋人哋屋企」。 由於貓主早前就事件報警，事發一周，警方以涉嫌殘酷對待動物及爆竊拘捕一名女子。據悉，警方於被捕女子位於油麻地駿發花園的住所內發現兩隻鸚鵡及一隻貓，由於鸚鵡生活環境差，女子涉殘酷對待動物。警方今日（26日）稍後見傳媒，交代案件詳情。

果欄店貓「亞寶」已失蹤個多星期。（貓主Maggie Lee Facebook圖片）

油麻地果欄在上周二（17日）發生偷貓案，一名穿紅色上衣、手拉買餸車的婦人經過已落閘無人的商舖，佯裝於閘內的黑白貓「亞寶」玩耍近20分鐘，其後竟借機將其抱走，中途更失手跌在地上。婦人將亞寶塞入買餸車後便急步離去，店內另一隻白貓急步跟上前，欲向途人求救，可惜無人察覺婦人的行為，只好眼光光望着同伴被人拐走。

貓主Maggie Lee早前接受訪問指，白貓在亞寶被拐後茶飯不思，連日在店內找尋自己的好玩伴。而他自己曾聽聞「有人會捉兩個月至五個月大的幼貓餵蟒蛇」，希望亞寶安好，同時呼籲婆婆盡快交還小貓。店舖門外的閉路電視拍攝到紅衣婦人的偷貓過程，Maggie隨即在網上公開截圖，網民見狀亦出動緝兇，並根據截圖上的輪廓鎖定一名居於大埔富亨的老婦人，咬定她就是「偷貓賊」。

多圖看紅衣婦人偷貓過程

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區議員代澄清：冀還街坊清白

富亨區議員何偉霖日前在Facebook發帖，指近日不少網上群組都指油麻地偷貓賊是大埔居民，而警方留意到網上言論後，已經到街坊所住的公屋單位進行調查，結果找不到任何貓隻以及相關證據，而該名女士亦成功拿出不在場證明，證明自己在事發當日並無離開大埔區。

他續指，該名街坊雙膝都進行過置換手術，步姿和片段中的偷貓婦人有明顯分別，認為沒有證據證明她就是偷貓賊。人有相似物有相同，有網民在緝兇帖上呼籲大家要理性分析，「求求大埔人無證據切勿網上公審」。

富亨區議員何偉霖接到街坊求助，希望他能協助澄清自己並非偷貓賊。（Facebook專頁「何偉霖網上工作室」提供）

何偉霖接受訪問時提到，受屈的街坊熱愛小動物，每日都會到山邊餵流浪狗，更會連同動物義工拯救小動物。當她在朋友口中得知，自己被誤當作偷貓賊後「非常唔開心」，於是主動聯絡區議員代為澄清。他轉述街坊「少不免都唔想（公開）做澄清，怕搞到屋企啲小動物」。至於為何網民會一口咬定她就是偷貓狂徒？婆婆跟他表示毫無頭緒，「可能得罪人自己唔知」。經此一役後，她表示仍會堅持每日到山邊餵流浪狗，更希望區議員幫忙在Facebook上載一張清晰的大頭照，以還自己清白。