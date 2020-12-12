蛛界古天樂激戰爛仔洪　網民：童年回憶返晒嚟

古天樂激戰爛仔洪?Facebook近日流傳一段「地下MMA」格鬥影片，有巿民在休憩設施內圍觀兩名「三頭六臂」的好手互相惡鬥，原來正是一班跳蛛愛好者拿出自家飼養的「金絲貓」爭奪地區比賽冠軍，場外肉緊的評論加上圍觀者歡呼聲，令不少網民看畢大呼過癮，揚言：「童年回憶返晒嚟！」不過亦有專家指近年跳蛛熱潮再度興起，擔心過度濫捕，加上郊野地區不斷開發，大為縮窄本地跳蛛生存空間。

「柴灣人柴灣事」fb群組近日上載一段短片，片長近6分鐘，背景疑似某個地區露天公園設施，現場多達十多人圍觀，當中有裁判在旁評論，宣稱今屆為「2019至2020年樂富『貓貓地』比賽」，枱面見到一張賽程紙，大約有十多名「貓主」各自揀選自家飼養、俗稱金絲貓的跳蛛出戰，片中正是最後兩名入圍人士爭奪冠亞軍資格。

片中兩隻跳蛛扭打一團，互有爭持。(網上圖片)

片中所見，裁判熟練地打開古兜樹葉草籠，讓一隻紅褐色金絲貓迎戰另一隻深色金絲貓，兩蛛甫見面迅即扭打作一團，並一度腳下懸空，在樹葉外爭持不下，其間觀戰的裁判、「貓主」及觀眾極為着緊，各自吶喊，有人不斷向深色金絲貓打氣「古天樂，頂住呀！」另一邊廂則有人向紅褐色金絲貓「教路」：「爛仔洪，鎖呀！」最終「古天樂」被「爛仔洪」一腳擊退後，再被安排上擂台，惟牠一見對手即落荒而退，裁判最終宣告「古天樂」貓主奪冠。

金魚街檔口公開出售金絲貓

相關片段在fb群組上載後，引起網上熱議，有網民回憶兄弟二人兒時到文具店抽金絲貓，再到公園安排兩蛛相鬥的經歷，亦有網民盛讚影片具現場感，笑言：「童年回憶返晒嚟！」還詢問那裏還有同類比賽舉辦，希望重溫舊夢。

HK01記者經巡視旺角一帶，發現俗稱金魚街的太子通菜街近水渠街一個檔口，有「貓佬」專售金絲貓，價錢最平30一抽，以至最貴200元不等，視乎體積或品種而定，每逢晚上不定期有貓主到場，各自拿出金絲貓打擂台，吸引不少觀眾在場圍觀拍片。

香港首本蜘蛛圖鑑作者兼專家黃志俊表示，金絲貓又名為豹虎或跳蛛，正式學名為巴莫方胸蛛，壽命約一年，他兒時居住村屋山邊，曾與朋友捉跳蛛互鬥，「金絲貓中意打架，又可以睇住顏色改名V老篤、紅孩兒等，好似比賽咁，野外搵都唔難，山邊或村邊兩塊葉夾埋一齊就有。」其後玩具普及，這類兒時玩意便不復存在。

他留意到近年金絲貓熱潮再度興起，甚至有檔口公開出售，「貓主」均為中年人為主，「可能想喺巿場上搵返兒時回憶」 不過他指本港鄉村郊區不斷開發，以往有跳蛛出沒的鄉郊已變成住宅區，跳蛛買少見少，加上食環署員工使用化學除草滅蟲劑，大為縮窄跳蛛生存空間，若再大舉捕捉，擔憂本地跳蛛品種或會劇減甚至滅絕。