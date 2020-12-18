收成期撞正疫情高峰　中環農墟轉攻網購　嘉道理推介三大「正菜」

疫情加上受限聚令影響，由環保協進會、嘉道理農場暨植物園及天星小輪在天星碼頭合辦的中環農墟，本月初起暫停開放，本地菜農銷售渠道被硬生生截斷，嘉道理農場見狀變陣，近日推出「中環農墟共同購買」計畫，為多間本地有機農場提供線上直銷平台，補償農夫疫情下的收入，聖誕前推售多達28款時令蔬果，當中推介三款當造新鮮的蔬菜，冀巿民度過一個營養又溫暖的佳節。

每逢星期日，上午11時至下午5時的中環天星碼頭，總會擠滿到農墟的市民。（嘉道理農場暨植物園Facebook截圖）

中環農墟因疫情停擺，為維持本地農產品的交易平台，嘉道理農場暨植物園再推出「中環農墟共同購買」計畫，市民只要填妥網上訂購表格，便可購入大、中、細三款大小的菜包，價錢由四斤菜的200元至10斤菜的400元不等，計劃希望協助農戶增加收入之餘，同時減少浪費食物。嘉道理農場將會向現時參與中環農墟的14間本地有機農場，收購至少28款本土時令蔬菜，除了一般街巿可見的白菜、菜心、芥菜、椰菜等，還有被推崇為健康飲食的羽衣甘藍、沙律生菜、紅菜頭。

「中環農墟共同購買」的10斤裝大菜袋（「中環農墟共同購買」參考圖片）

礙於人手限制，是次共購計畫未必保證能讓買家購得心儀的菜類，但顧客可在表格上問題寫上「最喜歡」或「最不喜歡」的品種，揀菜專員會儘量配合。相比以往的「中環農墟共同購買」計畫，訂購菜包的顧客能同時選購乾貨產品，如多款本地花茶、菜乾、竹蔗包等。農作物將於下星期三、四（23、24日）聖誕前出貨，市民有望能在聖誕節期間，嚐到新鮮又有益的本地蔬菜。惟受到資源所限，網上共購的送菜範圍未能覆蓋全港，只涵蓋大部分新界地區，主辦單位提醒買家要注意。

另外，部分消費者並不喜愛芫荽，甚至怕芫荽放在蔬果包中會辟走部分蔬菜的原味，影響口感，揀菜專員為照顧買家的個人喜愛，是次共購將特地提供「喜歡芫荽」以及「不喜歡芫荽」兩個選項。

葉子林：收成期撞正疫情高峰

嘉道理農場暨植物園高級永續農業主任葉子林表示，今年疫情反反覆覆，疫情第三波的時候正值夏天，農民產出又相對上少，影響不至於太大，惟每年12至4月是農夫收成的高峰期，在冬季這幾個月「好天斬埋落雨柴」、「儲埋啲錢，夏天就要挨」，今次冬季收成期正好迎來第四波疫情，對農場衝擊甚為巨大，眼見中環農墟上周起停擺，於是重新推出「中環農墟共同購買」計畫，「(今次)我哋急住搞，係因為有啲農友年紀大，轉身無咁易，已經種咗喺度，營銷（對佢哋）難度大。」

他稱，今次農墟網購計劃反應熱烈，本月中短短兩日半就成功賣出200多斤菜，故立刻加推第二場共購計畫，希望能賣出三百至四百斤菜。他計畫共購能持續大約三個月，大致覆蓋「農夫五個月比較賺錢嘅時間」、「收入比較依賴農墟嘅農友，唔想對佢哋衝擊咁大。」當中他個人推介三款季節當造的蔬菜，「今期芥蘭、菜心、紅菜頭都幾靚」，希望本地巿民有機會品嚐本地蔬菜的鮮甜。

每年12-4月是農夫收成黃金期，「好天斬埋落雨柴」、「儲埋啲錢，夏天就要挨」。（資料圖片／吳鍾坤攝）

葉子林指農墟14個參與農場中約有一半都響應共購計畫，主因是農夫認為收菜價格合理，農夫對此感到滿意，「我哋會畀農夫自己報價，但當然都保留權利，太貴、唔啱就唔入。」他提醒，是次共購計畫的截單時間為12月21日下午2點，名額有限，額滿即止。詳情請參閱以下連結：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx2WygiPijCLT4aogDqbMGFwSN3zziUFiS9ZwjR5a9lC8MJQ/viewform?fbclid=IwAR2OGLgKdBID_Vv6vBeZPnJUa6-2AkMcJijP9HAQxnTI0NwcJkl5-qZql-s