全港最貴租街道　拆禮物日風光不再　只剩4間品牌店門巿有人龍

新冠疫情持續反覆，聖誕氣氛遠遠不及往年，《香港01》趁拆禮物日到尖沙咀廣東道巡視，傳統的高檔購物區未見肩摩轂擊的畫面，下午5時左右的廣東道，只有四間一線名牌店的門外有人龍等候，人龍不超過40人，只需半小時便可入內遊逛，昔日廣東道人潮滿街，店舖大排長龍的風光，未能在今年延續下去。

拆禮物日的廣東道，人丁談不上興旺。

名店林立的廣東道，下午五時許找不到自由行或外國人的身影，街上名店生意就靠香港人撐起。疫情打擊下，市民的消費力以及購物意欲不復往年，以往廣東道每間名店均大排人龍，但今年(boxing day)拆禮物日的傳統消費旺季亦未見人潮掃貨，場面甚為零落。

月初逆市擴充的法國奢侈品品牌Hermès廣東道旗艦店，門前約20名顧客等候入內，據記者所見，面積約6,000平方呎的Hermès旗艦店，店內同一時間只有20至30名顧客，而門外亦有職員為客人量度體溫。在門外排隊等候的顧客大多一雙一對，有等候的情侶表示，在疫情陰霾下聖誕氣氛不及往年，但無論如何，聖誕都是全年中最重要的節日，一定要送禮物給女朋友，「一年得一次，開心就得」。

而在意大利奢侈時裝品牌Gucci店舖門外，人龍有約20人；想比之下，位於廣東道街頭的法國頂級名牌Chanel，人龍冠絕全街，有約40人在門外排隊，但對比起以往人頭湧湧、一袋難求的場景，在疫情陰霾下人潮就顯得冷清，店員指大概要排半小時才能入店；和Chanel一條馬路之隔，法國品牌高端品牌Dior亦有捧場客，約有15人等候入內。

二線品牌慘見零客場面

同一條街的廣東道，不同品牌門巿的人流差天共地，與Chanel兩個舖位之隔的法國品牌Louis Vuitton旗艦店，門外不見排隊的人潮，店內的顧客人數相比之下亦較為疏落，只有十數人。而PRADA、BURBERRY等品牌，亦未見有人排隊，今非昔比。

而MIU MIU、BVLGARI、FENDI、Dolce & Gabbana、Emporio Armani、Longchamp等品牌，門庭就顯得更為冷落，甚至出現零顧客的冷清奇景，與往常人頭湧湧，遊客大小通殺的場景比較，2020年拆禮物日的廣東道，冷清程度實屬近年少見。

廣東道成最貴租金商業街

位於銅鑼灣的羅素街，曾經是全球租金最貴的商業街，惟戴德梁行在今年七月發表的報告顯示，銅鑼灣區租金大幅回落，幅度遠超尖沙咀商業區，令廣東道成為全港最貴租地段，情況十分罕見。

愈近廣東道街尾，人流就愈見冷清。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威解釋，尖沙咀一線街舖主要由大型發展商持有，租賃環境較為穩定，租金波幅相對輕微。