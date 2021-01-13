屯門「幻愛橋」施工設新年燈飾　粉紅色桃花樹設計被批似病菌？

去年在屯門取景的本土電影《幻愛》大獲好評，戲中出現的地點亦變成景點，當中位於屯門碼頭的「幻愛橋」，吸引了不少影迷專程前往「朝聖」。近日有指屯碼海濱長廊的圓形觀景台和「幻愛橋」將會設置新年燈飾，惟設計圖曝光後，街坊的反應好壞參半，有人狠批燈飾「好老土」，但也有人認為會變成新的打卡熱點。現時所見，已有工人在該處開始工程，區議員指，預計燈飾將於本月底亮燈，為期一個月。

《幻愛》電影海報中，男女主角坐在海濱長廊的盡頭，在夕陽映襯之下甚是浪漫，這條「幻愛橋」亦因此成名，成為區內的新景點。早前屯門區議會設施及工程工作小組通過「2020-2021年屯門區節日裝飾」項目，日前屯門區議員甄紹南在其Facebook專頁上發布有關的設計圖，預告該處將於本月27日至2月26日期間有新的新年燈飾。網民看見設計圖後，有兩極化的反應。

區議會文件稱節日燈飾以浪漫為主題

從設計圖中可見，「幻愛橋」的兩旁將會設置米色和粉紅色的碎燈，長堤上方則會安裝方形LED燈飾，至於圓形觀景台則會擺設三棵桃花樹，在樹上及旁邊圓形柱增設紫色及粉紅色LED碎燈。而根據區議會文件，是次節日燈飾由地區設施管理委員會預留了115萬撥款，並以浪漫作為主題。記者今天（13日）到場視察時，只見觀景台和「幻愛橋」都有工人正在開展工程。

區議員：設計圖效果突兀

甄紹南表示，過去多年屯門區的節日燈飾大多設置在屯門市中心、屯門大會堂對開位置，在早前的區議會上有委員提議「轉下地方」，選擇了近數月成為話題的屯門碼頭「幻愛橋」，在會上獲得通過後，便交由設計師設計。甄指，設計圖的用色、畫功效果確實令人有突兀感覺，「尤其係桃花樹，畫到好似武肺啲病菌咁。」但他相信實際成品會較為理想。此外，對於街坊擔心光度太強、開燈時間太長等等，他表示會密切關注和適時反映以作出調整；又稱如街坊還是對成品感到不滿意，區議會會再檢討反應日後作出跟進。