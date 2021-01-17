香港最古老、逾百年歷史曾福琴行宣佈全線結業　琴書10元出售

始創於1916年，現已經營逾百年的曾福琴行，是本港歷史最悠久的琴行。在本周三（13日）在官網發文宣布「光榮結業」，帖文中指出「琴行見證了香江的百年盛衰，現在是時候跟各位道別了」，琴行由目前至3月將會清貨、清倉。消息一傳出，一眾網民隨即表示不捨，不少市民今日（17日）到訪黃竹坑分店，緬懷一番之餘，亦順道搜羅合適貨物。有職員表示，曾福琴行現存的兩間門市將全數結業。

今日（17日）早上9時半，記者到訪曾福琴行位於黃竹坑分店。現場所見，至少有10名客人正在選購產品，亦有母親帶同子女到琴行為大提琴調音。琴行貨品大多以特價發售，在門口附近更貼上「清倉大出血」字眼，當中樂理書籍更一律以10元一本發售，場內亦有不少樂器如鋼琴、結他及其配件大打折扣。在場客人大多數表示，在網上得悉琴行即將結業的消息，故選擇今天特意前往琴行行逛，順道看看有沒有合適的貨品入手。

學生梁先生指昨天得知琴行會結業的消息，所以今日特意前來。他對琴行結業感到可惜，並認為在香港過百年的店舖已「買少見少」，「睇下有冇嘢啱買，見行開呢度，順手執下平貨。都會想幫朋友睇下有冇啱，因為始終係學生，平啲會易啲入手」。

客人王先生指自己以往曾光顧曾福琴行，今天上班前到琴行搜羅合適貨物。他對琴行結業不感到意外，惟依舊不捨和感到可惜，「之前都有去過呢度買嘢，都知佢（琴行）喺香港好多年。都係睇下有冇咩特別抵嘅，再決定買唔買」。

曾於北角設廠 琴行街因而命名

曾福琴行在1916年正式成立，至今已經營105年，為香港現存歷史最悠久的的琴行。琴行創辦人是曾福，琴行正是用他的名字命名。曾福在1883年於廣東清遠縣出生，曾受僱於羅便臣鋼琴公司。1916年，他在灣仔摩利臣山道設立首間琴行，當時為客人提供調音及修理鋼琴服務，其後更自行生產Morrison摩利臣牌子鋼琴。曾福琴行曾在北角設廠房，當中北角的琴行街亦因此而命名。