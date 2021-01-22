宜家死機｜門巿營業但無法查單或訂貨　店員：個電腦都係擺設嚟

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-01-22 21:29

宜家傢俬昨日疑因系統故障，全線門巿暫停營業，今日所見，所有分店已恢復營業，惟網上零售系統仍然「死機」，有店員笑言店內電腦仿如擺設，無法進行新單預訂或查閱已訂貨物流程等服務。有資訊科技專家估計，事件或與電子零售系統中央數據庫突然斷線，導致各分店無法點算中央倉庫貨物存量有關。

全港設有銅鑼灣、九龍灣、沙田、荃灣四個門巿的IKEA宜家家居，昨日同時暫停營業一天，並在入口處豎電子牌顯示未能開店，網上系統同樣受到影響。

其官網今日發出通告，指所有分店今日已恢復營業，顧客可用現金或信用卡選購店內自取產品，惟網上系統仍在修復中，對顧客構成不便致歉。HK01記者嘗試將其中一項貨品收入購物籃再點擊付款時，網頁不斷空轉，其後更顯示出「非常抱歉，伺服器現時無法回應」的字眼。

網上系統無法點擊付款

記者到其中一間荃灣分店巡視，入口處放置一個電子牌，並顯示出「收銀櫃枱出現技術問題，香港及澳門店舖暫未能提供傢俬訂購及退換服務，網上購物系統亦無法使用」，店員進一步解釋指顧客可購買架上現有貨物，但訂購服務則無法進行，亦未能預計何時恢復正常。

記者前往客戶服務部欲查閱已訂購的貨物清單時，店員笑稱店內所有電腦「都係擺擺設嚟！」網上查單系統無法使用，着記者明日再來查詢。

現場所見，荃灣分店每逢周五晚上原應人流暢旺，有時擠至摩肩擦踵，但今晚人流明顯減少，未知是否受無法訂購所影響。

專家：中央數據庫系統斷線

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，根據分店及網上電售系統狀態，估計線上零售中央系統「斷線」，導致各分店區域網絡系統，無法與中央數據庫取得聯絡，店員既無法查閱倉庫貨物存量，亦不能在關門後在收銀系統中進行「清機」，核對貨物實際剩餘數目，只能各自在門巿清點現貨。

他指中央數據庫斷線原因有很多，包括硬碟損壞、技術故障，又或被黑客入侵鎖上數據勒索等，時間拖得越久，中央與各門巿庫存數據差距越大，越難進行清點核對，不利於修復中央數據庫架構，「好似幾日無對過數，點對返啱都係一個挑戰。」