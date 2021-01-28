播毒危機│荃灣大廈常爆渠污水湧行人路　街舖職員日日忍惡臭開工

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-01-28 09:00

新冠肺炎疫情持續肆虐，大眾亦開始關注喉管播毒風險，而荃灣德華樓外的行人路，竟長期流出污水，並發出惡臭，令附近商戶擔心成為播毒危機。附近的建材店舖表示，自去年9月起，大廈的糞渠爆裂問題愈見加劇，現時更幾近每日都會受到污水和臭味夾擊，員工除了要忍受惡臭在店內工作、吃飯，更擔心在疫情之下會因此「中招」。據了解，他們已多次向屋宇署和食環署等部門求助，惟除了加強清掃街道，大廈的渠管問題卻一直未能解決。

位於荃灣德華街的德華樓，樓齡近50年，近年長期有黑色污水從一樓樓梯湧出，一直流往行人路。在大廈入口旁邊的順利建材工作的劉先生，指多月以來已「習慣」臭味，「如果水多時，啲阿婆拉車仔會過晒對面行。」除了店舖正門前有污水，後門亦鄰近大廈沙井，污水不時倒灌回店內，地上需鋪上沙包來阻擋，只能定時噴灑消毒劑及清理店內積聚的污水。

員工工作時與污水為鄰

受到污水「前後夾擊」，但劉先生與同事要在污水旁工作，更要在店內吃飯，他坦言感到擔心，「聽聞污水都有機會有新冠病毒，加上樓上劏房多，咩人都有，都驚會瀨嘢。」劉先生又指，臭味長期在舖內「冇得散」，「黑色都唔知咩水嚟，如果唔係慣咗，其實離遠都已經會聞到味。」

疑大廈有人改建主力牆損毀糞渠

該店的行政主任霍先生亦指，最誇張的一次污水是由樓上噴下來，街上行人爭相走避。他指，自去年9月開始，該處已平均一個月湧出黑色水數次，當時大廈曾找渠務署處理，懷疑是其中一組糞渠出現問題；至12月情況變得嚴重，幾乎每日都流出污水，地上亦有疑為廁紙的殘餘物。霍先生表示，大廈一樓有單位懷疑違規改建主力牆，認為或是因此損壞了其中一截糞渠，惟他多次向屋宇署反映事件，都未獲積極跟進；現時只有食環署人員不定時前來清洗街道，但他擔心污水會成為病毒溫床，「雖然一班同事話習慣咗，但其實唔係好事。」

區議員：年遘法團主席求助，稱無力應付龐大維修費

一直協助跟進事件的荃灣區區議員劉肇軒，今日在其Facebook專頁上表示，目前渠務處負責人已接洽各部門並準備進行緊急維修；又解釋在去年11月曾接獲德華樓年邁法團主席求助，稱遭政府部門通知需要維修大廈糞渠，但相關工程需要聯繫路政署、渠務署及屋宇署協調，又因主席缺少收入，無力應付龐大維修費，故需要向市區重建局申請資助進行維修。劉肇軒的帖文中又指，當時因主席對於聯繫多個部門感到困難，最後決定請渠王通渠暫時解決，其後爆渠問題復發，他們向多個部門請求緊急處理。他表示，至今日所有部門已完成接洽，渠務署即將召開緊急維修工程，並進行聯合視察。