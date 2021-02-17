撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-17 20:13

昨日（16日）政府宣布，食肆於明天（18日）起可有條件恢復晚市堂食，限時至晚上10時並容許最多4人一枱，惟食客進入時必須以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料；此外，食肆員工亦要每14日進行病毒檢測。晚市禁堂食多時，本來不少市民、食店都十分期待能早日放寬防疫限制，但同時又對「安心出行」感到抗拒。疫情發生以來食店生意遭受重創，屋邨小店又是如何看待是次安排？

沙田瀝源邨一間有40年歷史的老牌茶餐廳，門外與其他食肆一樣，貼出了「安心出行」的藍綠色告示和二維碼。老闆鍾先生表示，明天將不會、也無法強逼客人掃描二維碼，「唔係個個都有電話或者會帶電話，如果佢冇電話去填資料，我冇權查身份證，你話係陳大文咪陳大文囉！」鍾先生指，食肆不是執法者，只能勸喻式着顧客遵守相關安排。

「譬如人哋食煙，勸咗佢都要食都冇辦法；又例如有人隨地吐痰，我想掌佢咀，但唔得丫嘛！」鍾先生表示，認為「安心出行」在防疫方面作用成疑，「對疫症嘅控制唔係咁有效囉， 應該多啲教育、宣傳，叫人清潔自己、保持社交距離、自律，咁先正常。」他坦言，即使可以恢復晚市堂食，仍然不支持「安心出行」，「其實係寧願唔做，因為都係冇得做，只不過係政府把戲，話放寬其實係畀個難題你。」鍾先生亦質疑「如果要開點解唔喺過年前開？」

鍾先生又指，飲食業的員工流動性太高，不少人是散工，認為難以每14日就前往進行檢測，屆時亦很難安排人手。他認為，不少客人都不會願意透露私隱、資料，不明白為何香港要搶先做「安心出行」。被問到是否擔心政府明天起會派人檢查食肆是否有嚴格執行「安心出行」，鍾先生指會坦然面對，「煮到埋嚟咪食囉，嘢我就照做，叫咗人哋去掃，做唔做到係另一回事啦。」