「非永久非新移民」更生人士　政府派錢「零補助」　團體促補漏

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-19 19:09

新一年的《財政預算案》將於本月24日公布，但去年政府宣布全民派一萬元，卻被指有漏洞，令部分來港定居超過7年、但因曾經犯事而未有永久居民身份的更生人士無法領取一萬元。據香港社區組織協會估計，全港有約五萬名因曾經犯事而沒有連續七年在港合法居留的「非永久亦非新移民」人士，他們既申請不到關愛基金的津貼，亦未能獲得政府派發的一萬元，因此今日（19日）到立法會申訴部，希望透過議員反映事件。

求助人質疑政府對待更生人士欠公允

去年的《財政預算案》中，政府公布向全港18歲或以上的永久性居民派發一萬元，當時預計可惠及約700萬人，涉約710億元開支；而在九月底關愛基金推出「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，為合資格的新來港人士提供津貼，但社協指出，該會接獲超過50個未獲永久居民身份的更生人士個案，表示因其身份問題未能獲取以上援助，希望政府正視這些「邊緣社群」的需要。

66歲的歐先生多年前以單程證申請來港，正在領綜援並住在公屋單位，惟因多年前曾涉及刑事罪行，即使居港已滿七年仍未能成為永久性居民，而他最近一次犯案已是三年前，藏有少量毒品被判入獄20多日，然而同類事件不只得他一人，「我哋已經找清我嘅數、承受咗我嘅罪行，政府點解仲唔畀待遇、唔肯幫我哋翻身？」歐先生指，現時綜援只有3000多元，難以應付生活，多年來從未收過政府6000元或1萬元津貼，認為政府有「大細超」之嫌。

社協社區組織幹事吳衞東指，該會接獲至少50個相關個案，當中有由內地和越南來港定居多年的人士，估計全港約有五萬名因同類情況未能領取一萬元的更生人士。吳表示，當中有部份人有納稅，被政府忽略無法獲取援助，令他們感到「有義務但冇權利」，質疑政府的理據何在；認為計劃應沒有歧視性，現時做法卻對該些人士不公平。他又指，多名立法會議員都稱是第一次知道有此漏洞，若政府承認漏招，應趁計劃現仍接受申請前盡快完善漏洞，不接受政府在下一次派錢再作補償，他希望政府在即將公布的財政預算案中會回應事件。