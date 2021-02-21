荃灣舊區垃圾圍城　食環署變陣設「午夜快車」流動收集

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-21 18:29

繼荃灣楊屋道街巿的發泡膠垃圾山，家居垃圾同樣困擾該區。有區議員指聯仁街垃圾站與民居偏遠，居民需要步行十多分鐘前往，容易隨手將垃圾棄置於三無大廈天台或街邊，疫情下增加播毒風險，區議會日前與食環署達成共識，繼上月起試行24小時開放聯仁街垃圾站後，上周初在二陂坊及三陂坊九個地點提供專用大型垃圾桶，午夜再運走，冀可紓緩區內垃圾圍城問題。

荃灣區議員趙恩來表示，荃灣市區舊樓林立，當中以二陂坊、楊屋道及三陂坊一帶最為密集，當中不少為三無大廈，沒有法團管理，垃圾依靠街坊自行清理，惟距離最近的聯仁街垃圾站，與上述地點也相距至少數百米，居民須徒步十多分鐘前往，令不少人貪方便將垃圾棄置於街邊暗角、梯間，甚至三無大廈天台，造成環境衞生問題，疫情期間更增加傳播病毒風險。

荃灣區議會早前就事件召開會議討論，與食環署代表達成共識，進行多項改善措施，包括今年1至8月期間，聯仁街垃圾站改為24小時開放，便利商戶及民居，同時由上周二開始，每逢晚上9時，外判清潔工會在二陂坊、三陂坊對開九個地點，提供專用大型垃圾桶推車，方便舊樓居民能於住所附近合法棄置家居廢物，並由食環署人員午夜時間運走。

食環署上周二起在荃灣舊區九個地點，晚上放置大型垃圾桶，午夜再運走，冀紓緩垃圾圍城問題。(趙恩來提供圖片)

舊區隨處棄置垃圾問題嚴重

趙恩來補充，就有人隨手將垃圾棄於三無大廈天台的問題，區議會早前撥款30萬元，與保良局方樹泉青年中心合辦歲晚清潔活動，清走目標舊廈天台大量家居廢物，未來亦會與食環署研究加開「早班車」，由晚上定點提供大型垃圾桶，擴展至早晚各一次，期望多管齊下，解決舊社區垃圾圍城問題。

新年前夕，大量用作運送蔬菜的發泡膠箱因運菜車歲晚收爐，無人運走，結果荃灣楊屋街巿出現堆積如山的「發泡膠山」，即使食環清潔工以夾斗方式清走，不足一小時又重現小山丘，導致居民途經時要沿車路走過避開該批垃圾，造成人車爭路，結果年三十晚，食環署外判商合共動用重型夾車18車次、垃圾車5車次，才將垃圾、發泡膠箱運往堆填區。

街市進行社區研究的的藝術家程展緯早前估計，楊屋道街市附近街道，每天約有3,000個發泡膠箱無人回收，推算全港每日約有兩噸多的發泡膠需運往堆填區棄置，有機會令堆填區提早「爆棚」。