塔門沙漠化　牛隻無草吃依賴遊人餵食　牛母子不幸接連離世

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-23 22:03

自塔門成為野餐露營熱點，大批市民湧入郊遊。大量營帳林立致塔門草地沙漠化程度加劇，亦嚴重打擾該處的黃牛生活，牠們因失去主食，改變飲食習慣，轉而到附近垃圾筒覓食或向人類討食。塔門最近有一隻黃牛媽媽，疑經常被人類餵食及吃下過量膠袋及垃圾，在一個月前離世，被遺下的小黃牛亦未能逃過同樣命運，終在本月18日逝世。

發布幼年黃牛離去消息的牛義工Catson在facebook帖文中表示，對牛BB的離去感到十分傷心，「心像被掏空了，久久未能平復」。在帖文中更指出，以往已常常溫馨提示，周邊的遊人和朋友不要觸摸牛BB，亦不要餵牛進食人類的食物。Catson提到正常的牛BB不應跟著人，而是跟著媽媽生活和飲奶，惟塔門的草和水源都欠奉，故牛只能向人類討食物生存。

牛義工Catson在facebook帖文發布黃牛BB離去消息。對牠的離去十分傷心，「心像被掏空了，久久未能平復」。（SY Catson facebook圖片）

在帖文中，Catson亦提到塔門沙漠化的影響下，牛只能吃垃圾充飢，以人類留下的垃圾如膠袋、飯盒、包裝袋和紙巾為主，甚至只能走去帳篷討食。除得遭人打罵的下場外，日積月累地進食垃圾後，垃圾永遠留在牛的胃中，不能夠排泄出體外，最終直接導致牛隻死亡。黃牛BB也因牛媽媽離去後，沒有奶水進食，肚皮越來越脹，四肢卻變得越來越瘦，亦只能跟隨牛媽媽的舊有習慣覓食，即吃垃圾維生。Catson在帖文中坦言，牛BB在沒有牛媽媽的照顧下難以生存，希望牛BB能在彩虹橋好好休息。

塔門成了野餐露營熱點後，到處都有遊人留下的垃圾。不少遊人在不了解的情況下，把人類的食物任意餵給黃牛，令本來以草為主食的黃牛，改變飲食習慣，變得依賴遊人餵食。而大量市民湧入草地紮營後，原有草地在頻繁的活動下，難以生長，過往綠油油一帶亦變得寸草不生。