【校園天地】我有正能量：壁畫說聖經故事

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-17 17:19

近60年歷史的基督教香港信義會紅磡信義學校，致力推行優質基督教教育及發展生命教育，按聖經真理培育學生的品德和正向人生。學校的圍牆，有一條為人熟悉的「行奇事的耶穌」壁畫小巷。牆上畫着七幅色彩斑斕的壁畫，每一幅都訴說着一個聖經約翰福音耶穌所行神蹟的故事：水變酒、醫治了大臣的兒子、治好患病三十八年的癱子、五餅二魚、水面上行走、醫治好生來瞎眼的人和拉撒路復活，未進入校園，已能夠感受到學校濃厚的宗教教育氣氛。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

紅磡信義學校的藝術裝置有一特色，就是能夠善用了許多本來是「空白」的空間。去年聖誕節暫停面授課堂前，學校特意邀請一班畫師，帶領三至六年級學生與老師們一起在一、二樓梯間及圖書閱讀區，進行三幅壁畫繪畫活動。本來是平平無奇的牆壁，經過畫師和老師們悉心設計，同學們一筆又一筆塗上顏色，不但為校園增添活力及色彩，更讓師生重溫三個聖經故事：挪亞方舟、耶穌誕生和耶穌愛小孩。

小六學生馬苡澄說：「我感到很高興，因為透過繪畫聖經壁畫活動，不單學到油壁畫的技巧，我還認識一些聖經故事和教導，覺得非常有意思。」

小四學生丁偉琛說：「在這次壁畫活動中，我負責畫大象。我感到非常充實和有意義，不但可以使學生變得色彩繽紛、更有活力，更可以學習壁畫上的聖經故事和教導。」這些壁畫，也是學生上聖經課的教材，他們可以近距離經歷上帝創造的故事，讓他們留下深刻的印象。

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沈佩瑜老師表示：「非常高興看見同學們積極、投入地參與活動，尤其是小朋友見到色彩豐富的圖畫會好開心。在美化校園的同時，亦能學習到繪畫壁畫的技巧，學會與人分工合作。希望同學在平日學習時亦能像繪畫壁畫一樣，一點一點累積所學的知識，讓它們連結在一起，在腦海裏成為一幅美麗的圖畫。」

「兒子回家告訴我參加了校園壁畫活動，他說自己很享受這次油壁畫的過程，知道他認真的畫畫，我也很開心。」小三學生張潤鋒家長稱讚壁畫活動十分有意義，支持學校繼續舉辦類似的活動。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

學校透過聖經故事、早會訊息、問答比賽、壁畫藝術創作及師生互動，營造校園宗教的氛圍，讓學生把聖經故事的福音訊息轉化成正面思想，更有生命力和面對困難的能力。

（內容由基督教香港信義會紅磡信義學校提供）

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