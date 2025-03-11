九龍婦女聯會辦沙頭角歷史研學行　傳承先輩精神感悟家國情懷

九龍婦女聯會日前舉行沙頭角歷史研學行活動，邀請原東江縱隊港九獨立大隊老遊擊戰士聯誼會會長林珍同行講解頭角抗戰歷史，感悟國家情懷。



九龍婦女聯會組織會員開展沙頭角歷史研學行活動。

活動首站為沙頭角羅家抗戰紀念館。這座紀念館作為長期展示港九大隊歷史的國民教育基地，承載著東江縱隊與港九大隊以及「香港抗日一家人」羅氏族人在抗戰烽火中可歌可泣的英勇事蹟。踏入館內，在林珍的講解下，時光仿佛瞬間倒流，這裏的每一件展品，無論是發黃的照片，還是鏽跡斑駁的武器，都像是一個個沉默的講述者，娓娓道來東江縱隊與港九大隊的抗戰歷史，以及「香港抗日一家人」羅家的抗日事跡。林珍女士的講述生動且充滿力量，那些槍林彈雨下的戰鬥場景、艱難困苦中的堅持，讓大家深受震撼和感動，仿佛身臨其境，深刻感受到民族不屈精神的強大力量。

走出紀念館，漫步沙頭角，抬眼望去，中英街近在咫尺，卻無法自由進出。中英街的存在充滿了神秘感，像是一個藏滿故事的寶盒，那些關於商貿往來、文化交融、民族情感碰撞的故事，被歲月塵封在街的深處，引人遐想。如今，中英街承載著 「一街兩制」的獨特使命，在新時代煥發出別樣生機。

緊接著，大家來到了鏡蓉書屋，這座始建於清朝的傳統建築，曾經是李氏家族的私塾學堂，承載著先輩對教育傳承的重視。鏡蓉書屋不僅是傳授知識的殿堂，更是重視文化、延續精神的見證。在如今的新時代背景下，這種家風家教的傳承對於女性在家庭和社會中發揮獨特作用具有深刻啟示，也讓參與活動的姐妹們意識到教育薪火相傳的深意，培育良好家風的重要性。

最後，當一行人抵達烏蛟騰紀念碑時，四周青山環抱，翠柏搖曳，氛圍莊嚴肅穆，讓人瞬間心生敬畏，抗日遊擊隊東江縱隊港九獨立大隊成員以及烏蛟騰村村並肩作戰，用生命和鮮血譜寫了一曲曲英雄讚歌。站在碑前，微風輕拂，仿佛能聽見先烈們對和平的殷切期盼。這一刻，讓每個人心中對英雄的崇敬之情油然而生，也更加深切地體會到今日和平生活的來之不易。

平凡鑄就偉大，英雄來自人民。此行令聯會姐妹深切體悟到個人命運與國家命運緊密相連的血脈紐帶，先輩們為守護家國安寧，不惜拋灑熱血，以堅如磐石的意志鑄就今日和平之基。環看今日世界地緣政治鬥爭的激烈，霸權主義並未偃旗息鼓，更值今年是抗日戰爭勝利80周年勝利之際，作為新時代的傳承者，既要銘記歷史，更應將這份家國情懷轉化為前行力量，在各自崗位恪盡職守，傳承先輩精神，為國家安全、為一國兩制的偉大實踐，和中華民族的復興而努力奉獻，同時在家庭中傳承優良家風家教，展現新時代女性的風采。