香港國際機場文化藝術節開鑼　飛行棋變休憩座位　喚港人童玩情懷

「香港國際機場文化藝術節2025」今日（25日）開幕，即日起至11月8日，在客運大樓設有四個展覽，以及互動展覽及裝置作品，包括字在｜生活中的書法、流光掠影、起「乘」轉合，和躍動藝術之旅，國際機場期望展現香港的豐富文化魅力。



香港國際機場文化藝術節2025今日開幕。（陳穎欣攝）

香港機場管理局現任行政總裁張李佳蕙、香港藝術中心現任總幹事葉思芬、M+藝術總監及總策展人鄭道鍊等人今日(25日)出席開幕禮。機管局表示，今年聯同多個藝術及文化機構，在機場客運大樓舉辦藝術品展示及表演活動，為本地藝術家提供一個展示作品平台，亦讓世界各地的旅客了解香港豐富多彩的文化藝術。

字在｜生活中的書法展覽。（陳穎欣攝）

參觀者亦可以刻上獨有香港書法藝術文字的印章，製作屬於自己的明信片。（陳穎欣攝）

客運大樓的四個展覽，分別是字在｜生活中的書法、流光掠影、起「乘」轉合，和躍動藝術之旅，國際機場期望展現香港的豐富文化魅力。字在｜生活中的書法則透過一系列多元的觀展體驗，包括多媒體展示、嶄新印刷技術與互動設計，展示書法文字如何在香港廣泛應用，並探討其於未來的演化與可塑性。參觀者亦可以刻上獨有香港書法藝術文字的印章，製作屬於自己的明信片，將這份別具意義的紀念品帶回家。

藝術裝置起「乘」轉合以「飛行棋」為概念。（陳穎欣攝）

而起「乘」轉合以「飛行棋」為概念，將客運大樓離港層D與E行段之間的公眾座位，變為充滿創意的藝術裝置，設計保留「飛行棋」獨特的顏色和形狀，參觀者可以樂坐其中，同時體驗本地的豐富文化，欣賞香港藝術家的創意作品。參與藝術家STICKYLINE稱，「飛行棋」作為香港經典棋藝遊戲，「希望世界各地遊客透過作品了解香港是一個什麼樣的地方。」