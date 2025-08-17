港大擬將明德村教職員宿舍改學生宿舍　提供約千宿位　正招意向書

香港大學擬將薄扶林明德村的3幢教職員宿舍改建為學生宿舍，正向發展商招收意向書，明日（18日）截止。港大料該宿舍可提供900至1,000個宿位，單人房月租預計介乎5,900 至 10,000 港元，包括基本設施、上網費及基礎維修服務。



香港大學擬將薄扶林明德村的3幢教職員宿舍改建為學生宿舍，正向發展商招收意向書。（資料圖片）

香港大學擬將薄扶林明德村的3幢教職員宿舍改建為學生宿舍，正向發展商招收意向書。（Google Map截圖）

單人房月租預計$5900至$10000 設獨立廁所或兩房一廁

宿舍地點位於薄扶林道140號，共有三座大樓，最高12層。港大指，改造後佔地約8,900平方米，可提供900至1,000個床位。每個宿舍房間面積需達約8平方米( 89平方呎），提供獨立廁所或兩房一廁兩個選擇。

宿費方面，港大指需參考市價和其他宿舍的宿費，單人房月租預計為5,900 至10,000元，包括基本設施、上網費及基礎維修服務費用。招收意向書將於本月18日截正。

除了該項目外，港大正進行西高山校園重建工程及蒲飛路校園工程，均將提供新宿舍。其中西高山校園重建工程預料於2026年上半年完工，可提供938個學生宿位及273個教職員宿舍單位。蒲飛路校園第二期工程計劃興建教職員及大學訪客住宿，預料於2027年第二季分階段完成 。