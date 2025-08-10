港大醫學院JUPAS醫科收生比例未達75%承諾　劉澤星：指標不合時宜

香港大學醫學院前院長梁卓偉曾於2013年承諾，在醫科學額中會有75%經大學聯招（JUPAS）取錄。惟翻查資料，港大於2016年起均未達該比例，今年300個學額更只有56.7%的學額經JUPAS取錄。



醫學院現任院長劉澤星今（10日）在NOW電視節目《大鳴大放》中解釋，在社會轉變及考生減少下，該承諾已經過時。他又指，若計及經學校推薦直接錄取計劃所收的31名學生，今年共有67%的學額是經過JUPAS取錄，否認「收少咗DSE（中學文憑試）學生」。



劉澤星指受社會轉變影響，75%承諾已經不合時宜。（資料圖片）

劉澤星兩原因解釋不合時宜：DSE考生少3萬人、港大醫科學額增三分一

JUPAS早前放榜，今年有170名DSE考生入讀港大醫科，另有31名考生經學校推薦直接錄取計劃入讀。被問及港大醫學院聯招收生比例未達75%「承諾」，劉澤星指該承諾現在已「不合時宜」。他解釋，前院長梁卓偉提出該承諾時，香港有7萬多名考生，現在只剩下4萬多名考生。

他又指梁提出承諾時，港大醫科只有210個學額，現已增加至300個。加上若計及經學校推薦直接錄取計劃所收的31名學生，今年共有67%的學額是經過JUPAS取錄，否認「收少咗DSE學生」。

JUPAS早前放榜，今年有170名DSE考生入讀港大醫科，另有31名考生經學校推薦直接錄取計劃入讀。（港大醫學院facebook）

港大醫學院：不會為不合時宜數據犧牲學生質素

港大醫學院在社交媒體上指，醫科錄取的每位學生，必須具備足以應對課程的優秀學習能力，並抱有終生與病人同行的覺悟及仁德，學院不會為「遵從過往不合時宜的數據，而犧牲學生質素。」