油街周六日辦非物質文化遺產市集　市民免費入場體驗傳統手工藝

香港文化節周六（22日）起一連兩日於北角油街實現舉辦「非物質文化遺產市集2025」，市集以「自然啟迪．工藝傳香」為主題，由非遺繼承人免費教授製作中式包點、繡花鞋、白鐵花瓶和廣州織金彩瓷等傳統技藝工作坊，讓公眾透過五感體驗各種與大自然及香味有關的非遺技藝。主辦活動的香港文化節創辦人趙式慶盼望可薪火相傳非遺文化，並讓公眾深入了解非遺技藝。



「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，現場有由小朋友擔演的劍心粵劇團兒童粵劇 。（主辦機構提供圖片）

「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，現場有溢安體育會的兒童醒獅。（主辦機構提供圖片）

香港文化節11月22日及23日於北角油街實現舉辦「非物質文化遺產市集2025」（主辦機構提供圖片）

「非物質文化遺產市集2025」由地脈協會主辦，獲康文署非物質文化遺產資助計劃資助，為香港文化節及香港博物館節2025的節目之一。 市集在22日及23日中午12時至下午6時舉行，所有活動均免費開放給公眾參與，包括有多項傳統表演、非遺體驗工作坊及互動體驗攤位等。

表演活動包括客家功夫文化研究會表演客家舞麒麟、由小朋友擔演的劍心粵劇團兒童粵劇 、錦濤文太兒童武術學院的兒童功夫和溢安體育會的兒童醒獅，生動地呈現非遺藝術，同時展現文化傳承精神，讓公眾以視聽方式感受傳統文化。

「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，繡花鞋第三代傳人及插畫家王嘉琳與工作坊參與者交流。（主辦機構提供圖片）

「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，資深龍鬚糖譚達明師傅示範。（主辦機構提供圖片）

「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，前恒香老餅家總餅師文福安師傅示範製作壽桃包。（主辦機構提供圖片）

市集體驗工作坊集合各式非遺傳承人，讓公眾以第一身體驗深入感受非遺技藝，學習製作繡花鞋、白鐵花瓶和廣彩，更有親子共同參與的小小點心師（壽桃包）及藥香工作坊。另外，現場亦提供多樣傳統小食製作示範，由資深龍鬚糖師傅示範製作龍鬚糖，另亦邀請了金茶王大賽銀獎得主，即場演示港式奶茶的沖製過程。

文化節創辦人趙式慶表示，這活動為一年一度的非遺盛事，致力保護及傳揚香港珍貴多樣的文化遺產，他希望透過非物質文化遺產傳承人以口說歷史，親身體驗工作坊形式，讓公眾深入了解非遺技藝如何薪火相傳。

「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，金茶王大賽銀獎得主李素婷師傅示範沖泡奶茶。（主辦機構提供圖片）

「非物質文化遺產市集2025」11月22日及23日於北角油街實現舉辦，香港文化節創辦人趙式慶試沖泡奶茶。（主辦機構提供圖片）

金茶王大賽2024（港式奶茶）銀獎得主李素婷表示，希望更多人可以傳承港式奶茶那種技術和濃香味道，形容現時不少茶餐廳已經失去了那種能留住人的奶茶香味，她又希望奶茶師可以提升到咖啡師般的地位。

繡花鞋第三代傳人王嘉琳本身是繡花鞋匠及插畫家，為先達商店第三代店主。她表示，希望將刺繡和造鞋這兩項非遺傳承下去，同時加入創新設計意念滿足現在消費者需求，讓繡花鞋不只是傳統服飾，還可以配搭不同的現代服裝，圖案也有更多變化，例如不少人想將貓狗也繡成鞋上圖案。