十一國慶｜潮汕文化嘉年華九龍城舉行　設20攤位及非遺傳承人坐鎮

潮汕鄉親遷居香港的歷史源遠流長，其間九龍城碼頭便是熱門停泊點之一，許多潮汕鄉親自此在九龍城、黃大仙一帶落地生根，開枝散葉，使九龍城周邊有「小潮州」美譽。為慶祝中華人民共和國成立76周年，「九龍東潮人聯會」與「九龍西潮人聯會」特意選址九龍城賈炳達道公園球場，由周日（28日）至周三（10月1日）一連四日舉辦「潮玩X潮IN」潮汕文化嘉年華。



鄧炳強品嘗工夫茶 稱最喜歡豐富飲食文化

活動周日舉行開幕典禮，出席嘉賓包括保安局局長鄧炳強、中聯辦九龍工作部部長祝小東、商務及經濟發展局副局長陳百里等。典禮以國家級非物質文化遺產、潮汕傳統舞蹈「英歌舞」作為開場表演，其後一眾主禮嘉賓共同敲擊潮州大鑼鼓，正式為潮汕文化嘉年華揭開序幕。

保安局局長鄧炳強周日率先品嘗工夫茶，並到不同攤位體驗多元的潮汕文化。他致辭時指，潮汕文化底藴深厚，除有精緻工藝、獨特民俗表演，還有他個人最喜歡的豐富飲食文化，例如滷水、牛丸和魚蛋等。他稱今次活動是一場多元、立體的文化盛宴，鼓勵市民帶同親友參與。

攤位集食玩買於一身 另設多個特色打卡位

嘉年華免費入場，有超過20個攤位，集食、玩、買於一身，包括4個以全運會為主題的互動攤位，旨在慶祝國慶和弘揚中華優秀傳統文化，同時讓商戶銷售潮汕特色產品（例如牛肉丸、滷水鵝、豬肉卷、鴨屎香檸檬茶等）、香港本地特色產品（雞蛋仔、蛋撻、文創產品等）。當中還有傳承潮州非物質文化遺產工藝——竹編油紙燈籠的「潮燈記」，另有一系列推陳出新的文創產品，例如龍紋勝杯吊飾、香囊、書籤等。

活動更請來潮州非遺的代表性傳承人坐鎮，包括身為正高级工藝美術師的潮繡代表性傳承人謝秀華，以及潮州木雕工藝大師陳舜羌之子、潮州木雕代表性傳承人陳培臣。其他參與文化體驗攤位的單位包括承襲非遺手藝——潮州手拉朱泥壺的 「惟濱壺藝工作室」。

活動並設有多個特色打卡位，包括別具潮州特色的「梭船」裝置。梭船源自被譽為「中國四大古橋」之一的潮州廣濟橋，始建於南宋時期，其後經過多次修葺，現時由18艘「梭船」並排連接東西兩岸橋墩。另外，活動亦設有青年樂隊現場表演、全運會主題互動遊戲攤位等豐富環節。