非遺｜「傳承之美‧華服盛典遊園會」　看香港長衫技藝的傳承之路

在快時尚浪潮席捲全球的今天，一件需要耗費無數心神、手工縫製的長衫，其價值與意義何在？當香港僅存的國寶級長衫師傅年事已高，這門被列入國家級非物質文化遺產的精湛技藝，又該如何傳承？



「傳承之美‧華服盛典遊園會」中式「飛天舞」表演（觀塘民政事務處）

「傳承之美‧華服盛典遊園會」活動開幕典禮於10月18日舉行（觀塘民政事務處）

近日，為慶祝中華人民共和國成立76周年，一場名為「傳承之美‧華服盛典遊園會」的文化盛事在觀塘裕民坊展開。現場洋溢著濃厚的傳統氣息，市民在茶藝、剪紙、糖畫等攤位間流連忘返，感受中華優秀傳統文化的魅力。本次活動由觀塘民政事務處與觀塘區議會合辦，香江會-滙天下、香港史學會、香港工夫茶藝文化協會、香港長衫協會、香港理工大學時裝及紡織學院支持，活動旨在透過豐富多彩的體驗，讓市民沉浸於中華優秀傳統文化的博大精深之中，藉以加強市民對中國歷史及文化的認識。

而在這片熱鬧之中，一場關於香港長衫的深度分享會，更是串連起了歷史、技藝以及未來。

融匯中西的百年演變的香港長衫

活動由歷史學者吳國禧博士的分享拉開序幕。「如果要追溯長衫的建制，最早可以數到清代。」吳博士娓娓道來，長衫的形制源於清代的「右衽直裾袍」，其剪裁垂直，不刻意凸顯身體曲線。男裝長衫的形制自上世紀初至今變化不大，並在香港的宗族禮儀、傳統社團慶典中，作為一種身份象徵，實現了活態傳承。

女裝長衫的演變，則是一部微縮的社會變遷史。從二十世紀初新女性為追求性別平等而穿上男袍，到後來為迎合修長體態而變得越發窄身，真正的飛躍發生在上世紀中葉的香港。「大量裁縫師傅由內地來到香港，」吳博士指著台下的學員們說，「他們將西式立體剪裁的思維，應用在中式精湛的工藝上，融合出我們現在所熟知的立體剪裁長衫。這是在五、六十年代由香港傳播到世界各地，代表華人女性的服飾。」

「傳承之美‧華服盛典遊園會」香港中式長衫製作技藝與保育分享會（觀塘民政事務處）

這種融匯中西、靈活創新的「香港風格」，正是「香港中式長衫製作技藝」於2021年能獨立成為國家級非物質文化遺產項目的核心原因。它不僅證明了香港在技藝保育上的獨特貢獻，更彰顯了長衫在連結華人社群身份認同上的重大意義。

深度培訓新生代學員

然而，榮譽的背後是傳承的焦慮。「這個計劃的誕生，源於我們對長衫技藝傳承的迫切感。」香港長衫協會副會長黃惠霞女士一語道破行業的「痛點」。她回憶，長衫曾是五、六十年代香港婦女的日常服裝，但隨著成衣興起與社會西化，加上大批老師傅退休或移民，整個行業出現了嚴峻的人才斷層。如今，技藝精湛的資深師傅，全港僅餘四、五位。

中式長衫有中西合璧特色（香港長衫協會IG）

「他們畢生積累的工藝極需傳承下去。」傳統那種日夜相隨的學徒制，在現代社會已難以為繼。為了應對這場與時間的競賽，在非物質文化遺產辦事處的全力支持下，「香港中式長衫製作技藝傳承培訓計劃」應運而生。此計劃摒棄了過往大規模但留存率低的模式，從眾多申請者中嚴格篩選出22位已有基礎的學員，讓他們直接跟隨國寶級師傅，進行為期100小時的深度培訓。核心目標只有一個：讓學員從為自己縫製，跨越到能為他人量體裁衣。

黃女士期望，透過新一代匠人的努力，能鼓勵大眾在日常生活中也多穿長衫，改變「長衫只是隆重場合服飾」的觀念。至於學員能否成為獨當一面的大師，她認為那是下一步的目標，當下最可貴的，是看到他們對學習抱持的極大熱誠與使命感。

從「學員」轉向「師傅」思維

吳國禧博士、鄧淑儀、梁玉萍、黃芍山、劉潔儀、黃碧瑩（由左至右）（觀塘民政事務處）

對於劉潔儀、鄧淑儀、黃芍山等學員而言，儘管已具備中式服裝基礎，但參加這個要求嚴格的計劃，是為了追求一次真正的蛻變。「我們渴望能跟隨國寶級的老師傅進行更深入、更系統的學習，讓手藝更上一層樓。」學員們分享道。他們追求的不僅是技巧，更是一種專業態度的內化。鄧淑儀表示：「過去在興趣班，犯錯了可以慢慢改。但這裡的壓力完全不同，一件真絲長衫，多錯幾針就會留下痕跡。」

這100小時的濃縮訓練，是一場從「學員」思維轉向「師傅」思維的完整實踐。最大的挑戰來自於「為真人製作」所帶來的實戰壓力，學員黃碧瑩直言為陌生人度身最難，梁玉萍更補充，在學習中才發現原來以前連自己的站位都是錯的，會被師傅立刻指正。

同時，學員黃芍山體會到，最大的考驗在於如何為非標準身材的客人揚長避短，她感嘆：「長衫看似簡單，但越簡單越難。它不像西裝有內部結構支撐，全靠精準的剪裁與手工去貼合身體曲線，這最考功夫。」

由於作品最終會被公開展示，整個過程成了一個「不容有失」的挑戰。梁玉萍坦言，幸好有師傅在旁指導，當師傅點頭說「可以了」，信心才油然而生。這100小時，讓他們對布料特性、人體結構與手工細膩度有了前所未有的理解，作品不再是練習，而是一件承載著責任與心意的「成品」。

今時今日，一件訂製長衫的意義何在？

當問及時至今日，一件訂製長衫的意義何在？吳國禧博士先從宏觀角度分析，他認為長衫完美彰顯了當代社會所追求的「可持續發展」理念。首先是珍惜與耐用，精湛的工藝確保了衣服可以穿著極長時間，與洗幾次就變形的快時尚產品形成鮮明對比。

其次是物盡其用，傳統師傅會想盡辦法用盡每一寸布料。最重要的是跨代傳承的價值，「我們聽過一件男裝長衫傳承了四代的故事，後人即使身形不合，也可以再找師傅修改。」

香港長衫協會副會長黃惠霞女士(政府新聞網)

而黃惠霞女士則認為，長衫的魅力在於它的「以人為本」和「獨一無二」。「每一件長衫，都是學員與展示者深入溝通後的成果。從挑選一塊最能代表自己的布料，到決定一個自己最喜歡的款式，整個過程都充滿了個人化的選擇。」她形容，這是一件極其珍貴、有溫度的藝術品，絕非冰冷的工廠商品。在講求效率與標準化的時代，這樣一件承載著匠人心血、穿者個性的長衫，或許正是我們尋回文化歸屬感的答案。