觀塘區攜手麥當勞叔叔之家慈善基金　玩轉觀塘冒險『家』

香港麥當勞叔叔之家慈善基金日前於觀塘海濱活動空間舉辦第二屆「RMHC 冒險『家』慈善定向賽」暨「玩轉觀塘·冒險『家』嘉年華」。活動吸引逾千名市民參與，場面熱鬧溫馨。勞工及福利局局⾧孫玉菡先生, JP 及觀塘民政事務何立基先生, JP 親臨主禮，與眾同樂，共同支持勇敢的病童家庭。



「玩轉觀塘·冒險『家』嘉年華」設有多個互動攤位遊戲、工作坊、表演環節，及帶有第十五屆全國運動會元素的運動體驗站，吸引大批市民參與。

由觀塘民政事務處、觀塘及九龍灣商貿分區委員會、觀塘區青年發展及公民教育委員會以及香港麥當勞叔叔之家慈善基金合辦的「玩轉觀塘·冒險『家』嘉年華」於中午 12 時 30 分至6 時舉行，設有多個互動攤位遊戲、工作坊、表演環節，及帶有第十五屆全國運動會元素的運動體驗站，吸引大批市民參與。「玩轉觀塘·冒險『家』嘉年華」啟動禮上，勞工及福利局局⾧孫玉菡先生致辭時表示: 「觀塘家舍是麥當勞叔叔之家慈善基金於亞洲數一數二的家舍，為患病的兒童提供舒適的地方，讓他們可以戰勝病魔，很高興今天聽到戰勝病魔的年青勇士分享，知道他們痊癒後，能重新規劃人生。」

其中，觀塘區青年發展及公民教育委員會設有以全運會為主題的攤位遊戲，藉此推廣全運會活動資訊予區內市民，包括香港舉辦的8項賽事資料、賽事場地資訊等。特別之處是結合是次活動背景，以麥當勞食物中的漢堡、薯條造型公仔作為豆袋，讓小朋友及家長以更有趣的形式認識全運會的有趣知識。

上午定向賽鳴槍啟動 各界參與展現共融精神「RMHC 冒險『家』慈善定向賽」由香港麥當勞叔叔之家慈善基金主辦，觀塘民政事務處合辦，並於上午 9 時正式展開。六個組別包括公開組、學生組、工商組、共融組、親子組及汪汪組的參賽者分批出發，在九龍東區完成各項挑戰，親身體驗病童家庭面對困難時的努力與堅持。是次「RMHC 冒險『家』慈善定向賽」所籌得的善款，將用於為病童家庭提供臨時家園及心理社交支援服務，繼續實踐為病童家庭帶來「家以外的家」的使命。

下午頒獎禮溫馨感人 病童家庭分享感動時刻中午 12 時 30 分舉行定向賽頒獎禮，由全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員及香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷女士致歡迎辭:「定向賽以『探索每步，點亮每個家。』」為主題，讓參加者透過比賽，感受病童家庭如冒險家般，以勇氣面對治療及未知的考驗，體驗病童家庭的闖關精神。」隨後，勞工及福利局局⾧孫玉菡先生, JP 及觀塘民政事務專員何立基先生, JP 分別頒發獎項予各組別優勝者，表揚他們的出色表現。隨後藝人黎諾懿先生及苟芸慧小姐與病童家庭進行交流分享，讓現場觀眾更了解病童家庭的需要。