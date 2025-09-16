麥當勞微電影重演50年前首店開張故事　搭建銅鑼灣街景10月有得睇

50年前的銅鑼灣鬧市是怎樣的？香港首間麥當勞1975年在百德新街恒隆中心地舖開幕，為慶祝在港成立50周年，香港麥當勞拍攝了一套關於開設首店的微電影，特別搭建1975年銅鑼灣百德新街及怡和街街景。首間麥當勞原來與一間銀行為鄰，對面的香港大廈都是民生店舖，吃完麥當勞薯條可到對面涼茶舖買碗涼茶飲降熱氣。



香港麥當勞50周年微電影《重回1975年的起點》已在YouTube上架，當勞會將拍攝搭建的銅鑼灣街景，搬到西九文化區藝術自由空間，10月1日起供購票參觀，讓市民有機會一睹50年前的銅鑼灣情況，以及身歷首間麥當勞，查看當時一個巨無霸賣多少錢，有一樣食品當時只賣7毫，叫齊所有食品飲品，不用30元。



香港首間麥當勞餐廳於1975年1月26日在銅鑼灣百德新街恒隆中心開業，微電影《重回1975年的起點》重現當時盛況。(麥當勞提供圖片)

香港首間麥當勞餐廳於1975年1月26日在銅鑼灣百德新街恒隆中心開業，當時員工大合照。(麥當勞圖片)

《重回1975年的起點》重現香港首間麥當勞餐廳於1975年1月26日開幕情況。(麥當勞提供圖片)

香港麥當勞有位被眾人叫做「阿爺」的傳奇人物——第一位麥當勞餐廳經理朱源和，他年屆逾80歲，他還有「中國麥當勞之父」稱譽。他小時候在一個貧困環境長大，憑着努力一直取得獎學金，直到在中文大學畢業。他之後回到母校路德會協同中學教書，短短十年已升為校長，但在1974年，他竟然決定棄教鞭，面試加入組建中的香港麥當勞公司任見習經理。

受聘後他被送到麥當勞美國總部受訓，誰知道第一日做的是到停車場撿垃圾，第二日洗廁所，第三日拖地。本想放棄，但美國員工卻告訴他，這三日把最重要的東西教了他——飲食業最重要的是乾淨。受訓半年後，他把餐廳每一樣員工要做的事都學會了，回到香港正式在新開業的首間麥當勞工作，由校長變成穿着麥當勞制服、在餐廳招呼客人的經理，他坦言說：「最難過的一關是面子，當舊同事一起入到麥當勞看到我在大堂擦桌子的樣子，可想而知。」

《重回1975年的起點》主角，是人稱「阿爺」的第一位麥當勞餐廳經理朱源和。他已年屆逾80歲，拍攝期間，「阿爺」有到場向製作團隊和飾演麥當勞員工的演員分享和打氣。(麥當勞提供圖片)

十年來間朱源和工作十分順利，很快就升為總經理及副總裁。到1990年，麥當勞公司開發中國大陸市場，他被委任為高級副總裁，主管中國業務，先後在全國26個省市開辦了800間分店，2004年他被美國麥當勞總部委任為北京奧運麥當勞隊伍的領導。

謝霆鋒在《重回1975年的起點》中飾演人稱「阿爺」的第一位麥當勞餐廳經理。(麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》是透過改編「阿爺」的真人真事，闡現麥當勞50年前正式進軍香港市場、承諾「以人為本、以客為先、創新求變」品牌使命的起始，由謝霆鋒飾演當時的朱源和，與金像獎最佳男配角白只飾演的麥當勞員工，攜手演活餐廳前線團隊的工作日常。員工上下一心地籌備餐廳開張、仔細檢查和清潔餐廳每一個角落，確保餐廳運作順暢、服務顧客，再到第一日營運結束後的經理及員工真摯對話，呈現品牌理念。

麥當勞指出，50年前正式進軍香港市場時，普羅大眾甚少機會接觸漢堡飽、薯條、奶昔等，對美式快餐文化感到陌生，因此香港麥當勞的出現為當時的大眾市民帶來翻天覆地的飲食、生活文化改變。

《重回1975年的起點》由資深廣告導演蔡美詩執導，班底尚有屢次榮獲金像獎「最佳剪接」的張叔平、「最佳美術指導及服裝造型設計」的文念中、「最佳視覺效果」黃宏達，以及「最佳原創電影音樂」陳光榮。為追求極致完美及逼真場景，不但耗時逾一年進行資料搜集，而且更日以繼夜、一絲不苟地用上整整一個月時間，搭建第一間香港麥當勞餐廳及銅鑼灣百德新街舊街景。

麥當勞表示，餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、座位卡位、飲管桶、食物包裝及餐盤紙等，以及1970年代百德新街上的不同店舖，包括涼茶店、藥房、電器舖、洋服店以及文具玩具店，還有街上招牌等亦完美還原，透過真實畫面完整呈現舊香港面貌，以集體回憶引起無數顧客的共鳴。

麥當勞表示，將於10月1日至19日在西九文化區藝術自由空間 (Freespace) 舉行50周年展，是香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽，更將微電影內打造的第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景移師到展覽內展出，務求透過融合金像級場景、豐富視覺效果、大型投影及趣味互動元素，與市民重溫香港麥當勞無數個「第一次」。

《重回1975年的起點》中，可看到復刻版的香港首間麥當勞內情擺設。在店上的價目表，可看到當時各款食品售價。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》中，可看到復刻版的香港首間麥當勞內情擺設。（麥當勞提供圖片)

展覽將由麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等麥當勞樂園人物導航，由1975年的起點出發，展開一場時光之旅。市民可在展覽中參觀微電影裡神還原的1975年經典場景，包括第一間香港麥當勞餐廳，以及銅鑼灣百德新街的不同店舖，穿梭於70年代的香港，回味港式經典情懷。

為拍攝微電影《重回1975年的起點》，攝製隊搭建1975年恒隆中心地舖及重現現時百德新街行人路作為車路街景，還有怡和街電車站。（麥當勞提供圖片)

為拍攝微電影《重回1975年的起點》，攝製隊搭建1975年恒隆中心地舖及重現現時百德新街行人路作為車路街景，還可以看到怡和街電車站，後製利用電腦動畫繪畫出怡和街電車及旁邊大廈。（麥當勞提供圖片)

為拍攝微電影《重回1975年的起點》，攝製隊搭建1975年恒隆中心地舖及重現現時百德新街行人路作為車路街景。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》重現香港大廈地舖街景。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》重現香港大廈地舖街景，包括百德新街一邊，有一間涼茶舖對面麥當勞。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》重現香港大廈地舖街景，包括一間藥房。（麥當勞提供圖片)