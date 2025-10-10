東華三院黃鳳翎中學13歲女童確診乙型流感　腦病變及休克情況危殆

踏入夏季流感高峰期，衞生防護中心今日（10日）再公布一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，一名過往健康良好、就讀東華三院黃鳯翎中學的13歲女童，在10月5日開始出現發燒等徵狀，至10月9日在家中暈倒，送院後臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，她目前在香港兒童醫院深切治療部留醫，情況危殆。中心已向校方建議需實施感染控制措施，並對該校醫學監察。



中心表示，自今年9月開學至10月9日，學校爆發個案共有329宗，其中10宗涉及兒童流感的嚴重個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好，呼籲學校和家長盡快安排學童接種季節性流感疫苗，以減低重症及死亡的風險。



13歲女童就讀東華三院黃鳳翎中學。（學校網頁圖片）

全港約有2,300間參與2025/26流感疫苗外展計劃，有20間不參與。（資料圖片）

▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼



衞生防護中心公布一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的13歲女童。病童就讀東華三院黃鳯翎中學，她在10月5日開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，其後徵狀持續，至10月9日在家中暈倒，隨即被送到威爾斯親王醫院急症室，同日被轉送香港兒童醫院。

病童乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克 情況危殆

病童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克。她目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況危殆。

病童的家居接觸者暫時沒有病徵，她的3名同級同學在10月3日至9日出現輕微流感病徵，全部不需入院，學校其他班級暫時未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施感染控制措施，並對該校醫學監察。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／黃浩謙攝）

9月開學至10月9日學校爆發個案錄329宗

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。今年9月開學至10月9日，涉及學校的爆發個案共有329宗，幼稚園／幼兒中心佔35宗、小學佔179宗及中學佔115宗。

若連同上述個案，由開學至今錄得10宗涉及兒童流感的嚴重個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好。徐樂堅呼籲市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。

▼衞生署公開沒有安排到校接種流感疫苗學校名單（截至10月6日）▼



衞生署10月6日公布沒有安排季節性流感疫苗學校外展活動的學校名單。（衞生署文件截圖）

20間學校沒有安排外展接種

2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃已經展開，為合資格的高風險群組透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗，今年所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」。

徐樂堅提到，目前已有約2,300間學校將會舉行流感疫苗學校外展活動，當中約1,300間學校學校，將於10月底或之前舉行外展活動。目前未有安排外展活動的20間學校名單已上載至衞生防護中心網站，以便相關家長另行安排子女接種季節性流感疫苗。