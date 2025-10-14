紅磡「黃埔號」設音樂表演場館TIDES　採飛機料隔音鄰里零影響

自九龍灣國際展貿中心（九展）宣布拆卸重建為商住項目後，本港中型表演及展覽場地更為匱乏。娛樂公司Live Nation今日（14日）宣布，全港首個專屬現場音樂表演場館TIDES在紅磡海濱「黃埔號」正式開幕。



現場音樂表演場地注重極強隔絕設計，記者下午5時、在TIDES開幕邀請本地人氣樂隊表演期間，分別到「黃埔號」門外、地附近地樓上一間酒家視察，暫時見到TIDES隔音效果理想，未有聽到額外音樂震響。



Live Nation 黃埔TIDES新場佔地總面積約3萬平方呎，開放各類型中高表演樂隊及團隊。（梁鵬威攝）

可作地下Live Band、話劇及棟篤笑等表演

全港首個專屬現場音樂（Live show）的中型表演場館TIDES 今日開幕，位於鄰近紅磡海濱的經典船形地標建築「黃埔號」，預計可為地下Live Band、話劇及棟篤笑等表演者提供中型場地。

場地總面積佔約3萬平方呎場地、分兩層空間，包括1樓及 U1 樓，可容納1,500名觀眾。同時設有簡約版VIP貴賓房、有水吧等位置提供簡約餐飲。

飛機物料隔音 樓上樓下零影響

由於租用表演的音樂團體極具需要音響效果、包括搖滾樂隊等，而樓上及四周鄰近民居及商舖，現場音樂表演場地設計須留意多重隔音設計。

租用場地的表演團體因應需要再重組舞台，與觀眾近距離接觸。（梁鵬威攝）

TIDES主辦單位指，因應首次測試時發現的不足，特別在牆磚設計多層石屎牆、也選用飛機隔音物料，牆與牆之間亦有空氣阻隔聲音，以達到極佳的隔音效果。

Live Nation (HK) Limited執行董事源頴詩。（梁鵬威攝）

記者下午5時、在TIDES開幕的本地人氣樂隊表演期間，分別到「黃埔號」門外、地下商舖以及樓上一間酒家視察，發現隔音效果理想，只聽到酒家或地舖的自家輕音樂，未有聽到TIDES傳出的音樂震響。

非固定主舞台 助表演者拉近觀眾距離

TIDES由曾在啟德舉辦Coldplay演唱會的Live Nation負責。有別於其他多用途場地如麥花臣場館等須由表演者自行攜帶設備，TIDES配備「巡演級」的舞台、也內置的360度環迴立體音響、燈光系統以及舞台設計等。

其中1樓T字型主舞台並非固定，可設可移動空間，讓租用場地的表演團體因應需要再重組舞台，與觀眾近距離接觸，滿足企業活動、粉絲見面會及品牌推廣等製作需求，現時開放予所有類型的活動主辦方租用。

開幕典禮也特別邀請多位本地樂隊、包括：本地人氣樂隊The Hertz、香港新晉女團Beanies、饒舌歌手 Novel Fergus 及 Le Shing等「打頭陣」。

開幕禮邀請本地人氣樂隊The Hertz、香港新晉女團Beanies、饒舌歌手 Novel Fergus 及 Le Shing等「打頭陣」。（梁鵬威攝）

TIDES填補九展拆卸重建後中型場地不足問題

自九龍灣國際展貿中心（九展）宣布拆卸重建為商住項目後，本港中型表演及展覽場地更為匱乏，不少音樂表演者對場地渴求，主辦方Live Nation稱 TIDES是其在香港乃至亞洲首個中型場地，期望能填補市場上一個需求及新晉藝人的重要跳板，讓他們能夠與粉絲連結，擴大觀眾群並進一步提升。