香港迪士尼捐逾$250萬支持青年發展　辦免費表演課程料300人受惠

香港迪士尼樂園度假區捐贈逾250萬元支持青年發展，香港迪士尼聯同香港青年協會今日（18日）舉辦「香港迪士尼舞動挑戰派對」，吸引過百名分別來自香港、深圳、菲律賓及日本的青年報名參賽，最終冠軍由Rockz Elements隊伍奪得，表演主題為探險。



香港迪士尼承諾作為一項持續發展項目，將部份捐款則撥予四間非牟利機構，以舉辦課程向基層兒童及青年提供免費表演藝術培訓，預計可惠及約300名參加者。



香港迪士尼聯同香港青年協會10月18日舉辦度假區首個青年舞蹈比賽——香港迪士尼舞動挑戰派對，過百名報名參賽青年分別來自香港、深圳、菲律賓及日本。（香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼早前承諾捐贈250萬元，支持青年表演藝術及體育發展，10月18日舉行的「香港迪士尼舞動挑戰派對」正屬於捐贈項目的一部分。（香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼舞動挑戰派對吸引過百名青年報名參賽

香港迪士尼早前承諾捐贈250萬元，支持青年表演藝術及體育發展。今早舉行的「香港迪士尼舞動挑戰派對」，正屬於捐贈項目的其中一部份。今日參加總決賽由六強隊伍、共約200名年輕舞者，經兩輪比賽中脫穎而出，過百名報名參賽青年分別來自香港、深圳、菲律賓及日本，年齡介乎16至24歲。

比賽要求各隊伍演繹其中一首香港迪士尼20周年原創主題曲及一首自選歌曲，表演需自行編排舞蹈，務求營造奇妙無比的派對氣氛。兩位評審包括本地電視節目《全民造星V》冠軍香胤宅及冠軍級香港街舞舞者楊曉峰。

年輕舞者施展渾身解數吸引觀眾目光，舞蹈類型包括Hip Hop、Jazz Funk、Breaking、Popping及現代舞。

兩位評審包括冠軍級香港街舞舞者楊曉峰。（香港迪士尼提供圖片）

兩位評審包括本地電視節目《全民造星V》冠軍香胤宅（中）。（香港迪士尼提供圖片）

冠軍Rockz Elements︰比賽讓我們有機會與更多舞者交流

最終冠軍由Rockz Elements奪得，表演主題為「探險」。他們說︰「這次比賽讓我們有機會與更多年輕舞者交流並互相學習，啟發我們思考不同的舞蹈編排方式，並學習更多舞種，特別是Hip Hop。」

最奇妙派對精神獎由Team BaseOut獲得，嘉許他們的創意與感染力十足的派對魅力。

最終冠軍由Rockz Elements奪得，表演主題為「探險」。（香港迪士尼提供圖片）

最奇妙派對精神獎由Team BaseOut獲得。（香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼寄望年輕一代要相信未來

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，一直深信年輕一代充滿力量，希望和他們分享樂園舞台。「我寄望年輕一代要相信未來，因為世界是充滿無限可能，尤其是你們的世界。」

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊。（香港迪士尼提供圖片）

香港青年協會︰舞蹈訓練有助提升青少年品格等

香港青年協會總幹事徐小曼表示，舞蹈一直深受青年喜愛，舞蹈訓練有助提升青少年的能力、自信、人際關係、關愛精神及品格五方面的發展，今次與香港迪士尼合作將舞蹈推向另一個層次，用創意突破編舞界限，將舞蹈的魅力呈現給大眾。

香港青年協會總幹事徐小曼。（香港迪士尼提供圖片）

捐款予四間青年機構提供免費表演藝術培訓

香港迪士尼承諾啟發下一代故事演繹和創新能力，作為一項持續發展項目，將部份捐款撥予四間非牟利機構，包括香港青年協會、香港青年協會、香港中華基督教青年會、香港基督教女青年會及香港小童群益會。

四間機構將舉辦課程，向基層兒童及青年提供免費表演藝術培訓，下月開始陸續展開，預計可惠及約300名參加者，讓他們有機會接觸表演藝術，探索潛能。

另外香港迪士尼將贊助青協位於天水圍天耀青年空間的改造工程，設立專業舞蹈練習室，為青年提供孕育夢想與成長的空間。