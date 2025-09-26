迪士尼｜增清真認證食物吸中東客　與旅行社合作推BLACKPINK套票

香港迪士尼度假區踏入20周年，今日（26日）公布推出多項特色美食，並配合政府推動的穆斯林旅遊，加入獲清真認證的食物款式，以吸引更多中東及東南亞旅客進園，例如烤雞腿配嫲嫲特色香飯等。



傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，若中東及東南亞的航班數目增加，將會考慮推出更多清真食物款式。香港迪士尼已正加強與業界協作，包括與旅行社推出韓團BLACKPINK或G-DRAGON演唱會套票，又與啟德體育園共同做市場推廣。



香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊（左一）、香港迪士尼樂園度假區餐飲總監黃慶龍（右一）。（歐陽德浩攝）

香港迪士尼加入獲清真認證的食物款式，供信奉穆斯林的顧客選擇。（歐陽德浩攝）

香港迪士尼樂園度假區今日舉行「20周年奇妙美食巡禮派對」，展出多項即將推出的節日限定主題美食，包括時令大閘蟹料理、萬聖節美食等。餐飲總監黃慶龍表示，2025財政年度的人均餐飲消費，對比上個財政年度略有增長。

傳訊及公共事務副總裁黎珮珊認為，由於今年香港迪士尼舉辦20周年活動，例如煙花表演延長旅客留園的時間，加上迪士尼IP與食物互相結合，從而帶動餐飲銷售的增長。

加入獲清真認證食物 研推更多新款式

香港迪士尼由9月12日起，在翻新工程完成的領航者薈館中，加入獲清真認證的食物款式，供信奉穆斯林的顧客選擇，包括領航者烤雞腿配嫲嫲特色香飯、香烤牛扒配參巴炒麵、海鮮喇沙湯粉等。

黎珮珊表示，香港旅遊業正推動多元化市場，而清真認證食物則可吸引中東及東南亞旅客。她認為隨着業界對當地旅客的關注度增加，相對多年前更容易獲取清真認證，若新興市場如中東等地的航班數目增加，將會考慮推出更多清真食物款式。

黎珮珊指，迪士尼將參加旅發局主辦的美酒佳餚巡禮。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港迪士尼將參加美酒佳餚巡禮

新一份《施政報告》出爐，黎珮珊對政府重視旅遊業感到開心，強調會加強業界互相協作，例如最近便與旅行社合作，推出韓國組合BLACKPINK或G-DRAGON的演唱會套票，並與啟德體育園共同做市場推廣，接下來參加旅發局主辦的美酒佳餚巡禮。

冀十一黃金周天氣好轉吸引更多旅客訪港

十一黃金周將至，今年內地旅客的假期長達8日。黎珮珊期望本港天氣能夠好轉，藉着香港迪士尼20周年舉辦的連串活動，吸引更多旅客再次進園。