啟德體育園5大亮點迎中秋　5米高發光玉兔加迪士尼AR魔法體驗

今年國慶黃金周喜逢中秋佳節，啟德體育園從9月27日至10月13日期間，呈獻首個戶外巨型中秋主題裝置—《月兔抱泡夢》，以5米高發光玉兔與圓月，結合泡泡燈光派對、香港迪士尼樂園20周年主題AR派對魔法體驗，以及佳節特色餐飲，為這個矚目人氣地標注入夢幻與歡樂的中秋氛圍。



活動設五大亮點，首先是5米超巨型玉兔與圓月打卡裝置，於9月27日至10月13日亮相啟德體育園美食海灣，與夜空明月及外牆幻彩的主場館相映成趣。

「幻彩泡泡燈光派對」以肥皂泡塑造夢幻氣氛

另一重點是「幻彩泡泡燈光派對」。10月4日至7日每晚演出，以七彩的肥皂泡和夢幻煙霧表演配合閃爍的彩色燈光，將中秋的夢幻氣氛推向高峰。10月5日迎月夜及10月6日中秋節當晚，現場更特設Busking音樂表演。

香港迪士尼樂園20周年主題AR派對魔法體驗，也登陸啟德體育園。即日起於美食海灣指定地點，可透過香港迪士尼樂園官方手機應用程式，以AR擴增實境濾鏡，與米奇老鼠及唐老鴨互動合影，捕捉奇妙合照時刻，更多驚喜將陸續登場。

人氣餐廳「泰公館」與「La Baia」於美食海灣登場

此外，人氣海景餐廳「泰公館」與「La Baia」於美食海灣全新登場，與中秋大型裝置《月兔抱泡夢》為鄰。其中，「泰公館」特地帶來多道工序繁複、用料講究的手工泰菜，例如加入生榴槤肉烹調的咖哩、泰式燒澳洲M6和牛配獨門辣椒醬等。而La Baia除帶來正宗的意式佳餚與精緻的餐飲體驗，中秋佳節期間，消費達指定金額的顧客可免費獲贈中秋主題甜品一份。優惠受條款及細則約束，詳情請向商戶查詢。

全港最大運動酒吧辦「慕尼黑啤酒節——自助餐派對」

想與親朋摯友相聚狂歡，就不要錯過10月2日至4日於主場館二樓、全港最大的運動酒吧THE CHAMPION舉行的「慕尼黑啤酒節——自助餐派對」。每位來賓入場將獲贈特色啤酒杯和派對帽，自助晚餐慶典包含無限暢飲各款啤酒及多種德國傳統美食，更有傳統Oompah樂隊熱情表演，歡迎市民立即訂座。

特定信用卡消費享優惠

另外，由即日起至10月31日，憑恒生信用卡於啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心及美食海灣的商戶簽賬，可享高達5%簽賬回贈及高達30間精選商戶優惠。而即日起至2025年11月16日，憑萬事達卡於啟德零售館、啟德體藝館、運動健康中心及美食海灣之商戶消費滿HK$1,500，可享每日HK$50餐飲獎賞，均須受條款及細則約束。

