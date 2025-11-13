香港乳癌基金會冀借鏡其他亞洲地區經驗　推動全民乳癌篩查

香港乳癌基金會早前一連兩日舉行第12屆周年乳癌科學會議，邀請到近40位海外及本地醫學代表，交流關於乳癌的最新研究成果及臨床經驗。香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生表示，今次會議促成香港、澳門、台灣和新加坡，首次就乳癌篩查對該地區女性健康的影響展開對話，她希望香港可借鏡其他亞洲地區的經驗，推動全民乳癌篩查。



香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生表示，希望香港可借鏡其他亞洲地區的經驗，推動全民乳癌篩查。(香港乳癌基金會提供圖片)

今年會議與香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院及東華學院合辦，雲集不同領域的海外及本地醫學代表學術交流，共吸引逾200人在現場及線上參與。

會議上，五位來自海外的專家，包括國立臺灣大學公共衛生學院健康數據拓析統計研究所特聘教授陳秀熙、國立臺灣大學醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔、德國法蘭克福大學婦產科學系Sibylle Loibl、新加坡樟宜綜合醫院乳腺外科部門主任陳愫明和英國Oxford University Hospital NHS Foundation Trust腫瘤科顧問醫生Mark Tuthill，與超過30位本地醫學代表，透過現場及線上同步交流，並即時就乳癌議題作出討論，分享最新的乳癌研究成果及臨床治療經驗。

香港乳癌基金會舉行舉行第12屆周年乳癌科學會議。(香港乳癌基金會提供圖片)

台灣及新加坡自20年前起推行全民乳癌篩查

台灣自2004年推行全民乳癌篩查。陳秀熙表示，與每年臨床乳房檢查相比，全民每兩年乳房X光造影可減低41%死亡率及30%第II期或以上乳癌，認為如政府投放資源做好乳癌防控，識別出早期乳癌患者，長遠有助提升社會生產力。新加坡自2002年啟動全國乳癌篩查計劃，陳愫明提到，新加坡的全民篩檢計劃有助及早發現乳癌，最新數字顯示第I期乳癌患者由佔總數不足三成半，增至近六成，而第II及第III期患者則明顯減少，有助提升整體存活率。

基金會倡乳癌篩查三步走策略

張淑儀表示，早前政府推出第二階段的乳癌篩查先導計劃（計劃），基金會獲委任為指定服務機構之一，標誌着預防乳癌和控制工作邁出了重要一步。她又說，基金會一直倡議乳癌篩查三步走策略，首先為高危女性提供乳房篩查，然後在低收入地區啟動試點篩查計劃，最後根據前兩個階段的經驗推行風險為本的全民篩查。