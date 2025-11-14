北上｜城巴觀塘往返屯門55號線推深圳灣口岸轉乘優惠　免費駁B3X

【北上消費／北上旅遊／深圳灣口岸／城巴／轉乘優惠】城巴今日（14日）公布，由下周一（17日）起，來往屯門及觀塘碼頭的城巴55號線提升服務，由原來周一至周五特定時段開出，改為全日提供服務，周一至周五平日更延長服務時間，而周末及公眾假期的觀塘尾班車，則於深夜11時開出，九龍路段途經觀塘道一帶，服務牛頭角及彩虹等市民。



城巴同時推出「口岸轉乘 免費一程」的優惠，若乘客坐指定路線50號、55號及962X號線，再轉乘B3X號線往深圳灣口岸，不論是北上或南下，該程B3X號線車費可獲免費。摸言之，若乘坐55號線，由起點觀塘坐至深圳灣口岸，全程車費為19.4元，來回只需付38.8元。



來往屯門及觀塘碼頭的城巴55號線，由原來周一至周五特定時段開出，提升至每日服務。（城巴文件截圖）

城巴55號線改為全日服務 平日延長服務時間

城市今日公布進一步加強新界至九龍的公共交通連接，由下周一（17日）起，來往屯門及觀塘碼頭的城巴55號線，由原來周一至周五特定時段開出，提升至每日提供服務，即增設周六日及公眾假期的服務時段，而周一至周五平日也會延長服務時間。

周末觀塘尾班車深夜11時開出 九龍路段途經觀塘道一帶

周六日及公眾假期方面，屯門開出的班次為上午7時10分至下午3時40分；觀塘碼頭開出的班次為下午1時至深夜11時，行車路線將覆蓋觀塘道一帶，即途經彩虹、九龍灣、牛頭角等區域。

三條市區路線推轉乘優惠 須使用電子支付工具方向轉乘優惠

城巴又指，作為深圳灣口岸的主要公共交通營辦商，將推出「口岸轉乘 免費一程」的優惠，乘客只要使用八達通及其他電子支付工具，乘搭九龍東、油尖旺及港島區指定路線（即50號、55號及962X號線），再轉乘B3X號線，便可獲免費優惠。

由觀塘往深圳灣口岸來回只收38.8元

以上述55號線為例，若乘客周末從九龍東出發，在屯門紅橋同站轉乘B3X號線，前往深圳灣口岸，即第二程的B3X號線不收費，全程車費低於20元。反之亦然，若旅客由深圳灣口岸出發，乘搭B3X號線轉乘55號線，前往黃大仙祠、彩虹邨及觀塘海濱長廊等熱門打卡點，將獲扣減首程B3X號線的車費。

