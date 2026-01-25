扎根沙田半世紀老字號「和記傢俬」2.28結業　老闆指傳統店難經營

自1960年代扎根沙田區的屋邨老店「和記傢俬裝飾公司」，在乙明邨現址經營長達44年，將於下月28日正式結束營業。老闆何先生在店舖度過人生三分二時間，自言最難忘是與街坊建立的感情。他向傳媒表示，近兩年經濟不景是結業主因之一，加上網購平台競爭激烈，沙田區的屋邨亦老化，傳統傢俬店經營愈見困難。



在沙田扎根44年的「和記傢俬裝飾公司」。（Google地圖圖片）

沙田乙明邨。（資料圖片／張浩維攝）

即將結業的傳統屋邨傢俬店「和記傢俬裝飾公司」，自1960年代於沙田舊墟經營，後來遷至同區乙明邨現址經營約44年。老闆何先生接受《經濟日報》訪問時嘆道，人生有三分二時間都在店舖度過。該店主要服務沙田區多條屋邨的街坊，約七、八成顧客來自附近居民，也有不少熟客互相介紹而來。他最難忘的是與街坊建立的感情，有熟客最近更特地來跟他拍照留念。

經濟不景、沙田區屋邨老化難覓新客 不敵網購平台競爭

何先生表示，近兩年經濟不景是結業主因之一，加上電商平台競爭激烈，傳統傢俬店經營愈見困難。他解釋，雖然租金壓力不算最大問題，但考慮到其年事已高，加上做了四十多年，手腳也有勞損，是時候退休。

他直言，該店出品的傢俬太耐用，而且沙田區屋邨出現老化，最新的屋邨已是水泉澳邨，難覓新客源。他感嘆，如果經濟環境好轉，或許還能多做兩三年，如今趨勢難逆，只好順勢而退。

和記傢俬將營業至2月28日。何老闆表示感謝街坊一直以來的支持，希望將來有緣再見。