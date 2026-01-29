日出康城領都車場風波｜周五表決是否撤銷合約　若通過業主須賠償

將軍澳日出康城領都於去年10月通過議案，在停車場加裝電動車充電基礎設施，停車場車位業主要為每個車位付2.1萬元，住宅單位業主毋須為此項付款。有非駕駛電動車的車位業主不滿「被夾錢」，引起爭議，業主委員會隨後召開特別業主大會，最終有逾九成業主贊成繼續工程。



直至近日，有業主透過5%聯署在周五（30日）召開特別業主大會，全體業主將表決是否撤銷原有合約，並重新招標。由於原承建商已完成約280萬元的工作，若議案獲得通過，全體業主包括住宅單位及車位業主，均須支付承建商已產生的費用，亦可能須就因提前終止合約而導致的損失。



將軍澳領都於昨日業主大會中，以大比數通過繼續停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（資料圖片 / 吳美松攝）

855個車位業主需為每個車位付2.1萬 住宅單位業主毋須支付

領都申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，獲1,500萬元資助，但不足以應付工程所需開支，因此855個車位業主，需為每個車位付2.1萬元，共集資1,800萬元。住宅單位業主毋須為此項付款。

特別業主大會已於去年10月議決，通過將供應和安裝電動車基礎設施工程合約的標書，授予獲選承建商「大成環境科技拓展有限公司」。

然而，事件引起爭議，有非駕駛電動車的車位業主不滿「被夾錢」。同年12月，有人發起聯署希望推翻工程。業主委員會遂於今個月初再次召開特別業主大會，最終出席者中，超過94%的車位業主表達意向，贊成繼續工程。

領都客務處發出通告，顯示周五（30日）將舉行特別業主大會，全體業主須投票議決是否「撤銷並重新招標供應和安裝電動車基礎設施工程合約」。

周五全體業主須投票表決是否撤銷並重新招標

不過風波尚未平息，近日有業主透過收集5%的聯署，在周五（30日）召開特別業主大會，打算再次推翻原有議決。根據領都業委會發出通告，屆時全體業主須投票表決是否「撤銷並重新招標供應和安裝電動車基礎設施工程合約」。

領都客務處稱一旦推翻 全體業主要承擔已完成280萬元工作費用

領都客務處發出通告，指估計承建商迄今根據合約已完成約280萬元的工作。若議案獲得通過，全體業主包括住宅單位及車位業主，既要支付承建商已產生的費用，亦可能須就因提前終止合約而導致的損失，向承建商賠償。通告又指，若無法與承建商「友好地」解決合約爭議，可能會招致訴訟。

通告指出，如果終止合約及重新招標，無可避免令工程延誤。此外，因新承建商須接續處理原有承建商已完成的部份工程，重新招標所收到的標書亦可能高於現有合約的工程價格。