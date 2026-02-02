西環邨、馬頭圍邨一期重建｜目標2029年內清空　住戶將獲搬遷津貼

房委會今日公布西環邨和馬頭圍邨（第一期）重建計劃的清拆及遷置安排，目標清空日期公別為2029年9月及2029年7月。受影響住戶將獲發放搬遷津貼，並可選擇不同的遷置選項，包括遷往接收屋邨、其他地區的合適翻新公屋單位，並可優先選購於目標清空日期前推售的資助出售單位。



房屋委員會去年底宣布，會分別就西環邨和馬頭圍邨（第一期）的清拆及遷置建議方案，諮詢中西區區議會及九龍城區議會。（資料圖片）

2021年的《施政報告》提到，會邀請房委會研究西環邨及馬頭圍邨重建。（資料圖片／梁鵬威攝）

西環邨清拆及遷置將一次過進行 馬頭圍邨先拆洋葵樓和水仙樓

房委會轄下策劃小組委員會今早討論西環邨及馬頭圍邨（第一期）的重建計劃，而商業樓宇小組委員會和資助房屋小組委員會其後在聯席會議上通過租戶的遷置及相關安排。

房委會指，西環邨的清拆及遷置將一次過進行，目標清空日期為2029年9月，鄰近的加惠民道第一期公營房屋發展項目將會用作接收屋邨。

至於馬頭圍邨第一期清拆的樓宇包括洋葵樓和水仙樓，目標清空日期為2029年7月，土瓜灣道公營房屋發展項目和部分新美東邨公營房屋發展項目會用作接收屋邨。通知期即日開始。

受影響住戶可選擇其他地區公屋或買資助出售單位

當局指，受影響住戶除了可選擇遷往接收屋邨外，亦可選擇遷往其他地區的合適翻新公屋單位，並可優先選購於目標清空日期前推售的資助出售單位。另外，受馬頭圍邨第一期重建影響的有需要住戶（二人或以上家庭，特別是長者戶），如有特別情況需要調遷往第二期的樓宇，可以提出申請，房委會會酌情處理。

搬遷津貼方面，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等，合資格單身人士和二人家庭住戶亦可選擇領取現金，即替代配屋津貼，以代替入住公屋，金額分別為82,700元及100,220元。

房委會指，會為西環邨和馬頭圍邨成立駐邨社區服務隊，與受影響住戶保持溝通，尤其是長者，並為他們提供服務，包括協助他們遷離現時居住單位及適應新居住環境等。

馬頭圍邨為九龍城區內最古老的公共屋邨之一，邨內常住人口多為長者。（資料圖片／莫家文攝）

馬頭圍邨合資格商戶可獲發放15倍月租特惠津貼

至於商鋪租戶，房委會指，會透過社區參與活動發掘馬頭圍邨具特色和值得保留的商戶，讓他們以特設性投標競投在接收屋邨或原址重建邨預留的新商業單位。房委會將收集意見及了解受影響商戶的意向，再敲定細節。

津貼方面，受馬頭圍邨第一期重建計劃影響的所有合資格商戶皆可獲發放15倍月租的特惠津貼，金額以正式公布清拆安排當日的租約訂明租金計算。他們並可參與特設性投標，若選擇不參與或未能中標，會獲發放一筆過替代津貼113,500元。